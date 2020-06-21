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Егише Меликян покинул поста главного тренера ПФК Львов по истечению контракта
40-летний наставник работал во Львове с октября 2019-го года
Егише Меликян покинул пост главного тренера донецкого "Олимпика".
"В воскресенье, 21-го июня, Егише Меликян покинул пост главного тренера профессионального футбольного клуба "Львов". Между клубом и армянским специалистом истек срок соглашения, пролонгировать ее не стали.
Руководство, футболисты и персонал ПФК "Львов" благодарят Егише Меликяна за сотрудничество и желают ему дальнейших успехов на тренерском поприще", - говорится в официальном сообщении клуба.
Меликян возглавил "львов" в октябре прошлого года. ФК "Львов" провел под руководством армянского специалиста 15 матчей в УПЛ, среди которых 3 победы, 5 ничьих и 7 поражений.