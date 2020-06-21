Мирослав Ступар усмотрел фол в эпизоде матча Шахтер - Александрия с участием Мораеса и Шендрика

Эксклюзивно для UA-Футбол Сергей Шебек прокомментировал судейство Игоря Пасхала в матче 27-го тура УПЛ "Шахтер" - "Александрия", отметив две ошибки арбитра в поле с назначением одиннадцатиметровых. Сейчас свое мнение высказал Мирослав Ступар, отметив, что в эпизоде ​​на 13-й минуте не все так однозначно.

Мораес и Шендрик бежали параллельным курсом, но нападающий "горняков" опережал оппонента с претензиями выхода один на один. Поэтому Шендрик пытался остановить оппонента, хотя фола ногами со стороны игрока "Александрии" не было. Однако Мирослав Иванович просит обратить внимание на движение рукой защитника "Александрии" – он дернул нападающего "горняков" за плечо и тот, потеряв координацию движений, рухнул на газон. Это не симуляция, а нарушение правил. Другое дело, что произошло оно до линии штрафной площади. Поэтому это должен был быть штрафной удар и минимум желтая карточка для Шендрик. А, возможно, даже и красная.

В эпизоде ​​второго тайма, когда Пасхал назначил пенальти в ворота "Шахтера" за попадание мяча в руку Матвиенко, который срикошетил от туловища этого же игрока – однозначная ошибка. Такое решение противоречит тексту правил. Добавим, что дончане победили 3:2 и стали чемпионами Украины сезона 2019/20.