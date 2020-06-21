То ли гости бегут, то ли хозяева остановились. Десна - Заря 1:2

Тренерский штаб "Десны" доверился сегодня Мостовому слева в обороне (а не Западне, как неделю назад), Арвеладзе (вместо Будковского - замена не совсем по позиции, но "Десна" немного перестроилась). У "Зари" вернулся в старт Вернидуб (Абу Ханна дисквалифицирован) - это было единственное изменение по сравнению с поединком недельной давности.

"Заря" с первых минут взяла игру под свой контроль и провела две зеркальных атаки левым и правым краем с обостряющими проходами Громова и Юрченко соответственно. Дважды завершал и дважды в створ не попал Кабаев.

Вскоре в чём-то похожая атака стала результативной. Крайний защитник Тымчик взял игру на себя, сместившись в центр и сделал пас в середину штрафной. "Десна" не разобралась, кто и как должен выносить мяч, поэтому получилось, что Фаворов просто откатил под удар Кочергину. Тот с семи метров не промахивается.

"Десна" словно к матчу была не готова. Складывалось впечатление, что футболисты сегодня собирались провести обычную тренировку, но в последний момент узнали, что у них игра за третье место с перспективой ввязаться в борьбу с "Динамо" за второе. Не было ни компактности, ни скорости, ни понимания, как играть в атаке. Даже не верилось, что эта команда неделю назад просто разнесла "Александрию".

В середине тайма Виктор Скрипник был вынужден провести первую замену: Иванисеня получил травму, поэтому его позицию номинально занял Юрченко. Возможно, это стало причиной менее агрессивной игры "Зари" во второй четверти игры, потому как конструктива от гостей стало меньше.

"Десне" же и вовсе за счастье было бы провести хотя бы одну острую атаку за тайм, что удалось незадолго до свистка на перерыв: Филиппов оказался не готов к скрытому пасу с фланга от Картушова и по мячу не попал.

Однако луганчане всё равно были опаснее. Даже при менее интенсивной игре можно вспомнить классный удар Кабаева практически с правого угла вратарской, который вытащил Паст, и выстрел в стойку от Громова с линии вратарской (тут ещё нужно очень захотеть, чтобы не забить).

Александр Рябоконь сделал в перерыве две замены, но забила всё равно "Заря": Михайличенко со штрафного пробил над стенкой, лёгкий рикошет от ноги, кажется, Огири, оставил Паста в стороне от мяча.

Скамейка "северян" продолжила трясти состав заменами. Была ещё надежда, что "Заря" традиционно пропустит после 70-й минуты. Но даже ещё одна травма (теперь Махарадзе) не останавливали гостей. Как не останавливался транжирить моменты Кабаев, который не довёл до точного удара индивидуальную контратаку, а затем забыл открыться под передачу Громова, когда Паст уже не успевал закрывать ворота.

"Десна" завершила поединок моментом: Будковский эффектно через себя пробил выше. "Заря" в ответ забила, но VAR нашёл офсайд, похоже, у нефартового Кабаева.

Компенсированное время оказалось очень насыщенными. Вернидуб получил травму головы и был сразу отправлен в скорую, Виталий Романов назначил пенальти за попадание мяча в руку Чеберко, ещё и удалив его за это, а Денис Фаворов забил с "точки". Традиция пропускать после 70-й минуты у "Зари" сохраняется.

"Десна" провела худший матч после карантина, не показав, почему она должна вести борьбу за третье место и группу Лиги Европы. Возможно, просто перегорели. Впрочем, это не отменяет того, что сама "Заря" сегодня выглядела очень солидно и уверенно в себе. Как минимум до завтра луганчане сравниваются по очкам с "Динамо".

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Десна - Заря 1:2

Голы: Денис Фаворов 90+8 (пен.) - Владислав Кочергин 6, Богдан Михайличенко 55

Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Филипп Будковский 69), Александр Филиппов (Дмитрий Хлёбас 77), Владислав Калитвинцев (Андрей Тотовицкий 46), Егор Картушов (Орест Кузык 85), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой (Йоонас Тамм 46), Ефим Конопля, Максим Имереков, Денис Фаворов

Заря: Заури Махарадзе (Никола Василь 78), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня (Максим Лунёв 27), Владислав Кабаев (Михайло Перович 89), Артём Громов, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко

Предупреждения: Андрей Мостовой 11, Максим Имереков 43, Андрей Гитченко 53, Леван Арвеладзе 66, Дмитрий Хлёбас 86, Йоонас Тамм 90+1 - Виталий Вернидуб 24, Евгений Чеберко 32, Максим Лунёв 89, Артем Громов 90+3, Евгений Чеберко 90+8

Удалён: Евгений Чеберко 90+8 (вторая жёлтая)