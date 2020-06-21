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То ли гости бегут, то ли хозяева остановились. Десна - Заря 1:2

Премьер-лига
(2 голосов)

Виктор Скрипник теряет Иванисеню, Махарадзе, Вернидуба и Чеберко, но всё равно выигрывает

То ли гости бегут, то ли хозяева остановились. Десна - Заря 1:2
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерский штаб "Десны" доверился сегодня Мостовому слева в обороне (а не Западне, как неделю назад), Арвеладзе (вместо Будковского - замена не совсем по позиции, но "Десна" немного перестроилась). У "Зари" вернулся в старт Вернидуб (Абу Ханна дисквалифицирован) - это было единственное изменение по сравнению с поединком недельной давности.

"Заря" с первых минут взяла игру под свой контроль и провела две зеркальных атаки левым и правым краем с обостряющими проходами Громова и Юрченко соответственно. Дважды завершал и дважды в створ не попал Кабаев.

Вскоре в чём-то похожая атака стала результативной. Крайний защитник Тымчик взял игру на себя, сместившись в центр и сделал пас в середину штрафной. "Десна" не разобралась, кто и как должен выносить мяч, поэтому получилось, что Фаворов просто откатил под удар Кочергину. Тот с семи метров не промахивается.

"Десна" словно к матчу была не готова. Складывалось впечатление, что футболисты сегодня собирались провести обычную тренировку, но в последний момент узнали, что у них игра за третье место с перспективой ввязаться в борьбу с "Динамо" за второе. Не было ни компактности, ни скорости, ни понимания, как играть в атаке. Даже не верилось, что эта команда неделю назад просто разнесла "Александрию".

В середине тайма Виктор Скрипник был вынужден провести первую замену: Иванисеня получил травму, поэтому его позицию номинально занял Юрченко. Возможно, это стало причиной менее агрессивной игры "Зари" во второй четверти игры, потому как конструктива от гостей стало меньше.

"Десне" же и вовсе за счастье было бы провести хотя бы одну острую атаку за тайм, что удалось незадолго до свистка на перерыв: Филиппов оказался не готов к скрытому пасу с фланга от Картушова и по мячу не попал.

Однако луганчане всё равно были опаснее. Даже при менее интенсивной игре можно вспомнить классный удар Кабаева практически с правого угла вратарской, который вытащил Паст, и выстрел в стойку от Громова с линии вратарской (тут ещё нужно очень захотеть, чтобы не забить).

Александр Рябоконь сделал в перерыве две замены, но забила всё равно "Заря": Михайличенко со штрафного пробил над стенкой, лёгкий рикошет от ноги, кажется, Огири, оставил Паста в стороне от мяча.

Скамейка "северян" продолжила трясти состав заменами. Была ещё надежда, что "Заря" традиционно пропустит после 70-й минуты. Но даже ещё одна травма (теперь Махарадзе) не останавливали гостей. Как не останавливался транжирить моменты Кабаев, который не довёл до точного удара индивидуальную контратаку, а затем забыл открыться под передачу Громова, когда Паст уже не успевал закрывать ворота.

"Десна" завершила поединок моментом: Будковский эффектно через себя пробил выше. "Заря" в ответ забила, но VAR нашёл офсайд, похоже, у нефартового Кабаева.

Компенсированное время оказалось очень насыщенными. Вернидуб получил травму головы и был сразу отправлен в скорую, Виталий Романов назначил пенальти за попадание мяча в руку Чеберко, ещё и удалив его за это, а Денис Фаворов забил с "точки". Традиция пропускать после 70-й минуты у "Зари" сохраняется.

"Десна" провела худший матч после карантина, не показав, почему она должна вести борьбу за третье место и группу Лиги Европы. Возможно, просто перегорели. Впрочем, это не отменяет того, что сама "Заря" сегодня выглядела очень солидно и уверенно в себе. Как минимум до завтра луганчане сравниваются по очкам с "Динамо".

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Десна - Заря 1:2
Голы: Денис Фаворов 90+8 (пен.) - Владислав Кочергин 6, Богдан Михайличенко 55
Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Филипп Будковский 69), Александр Филиппов (Дмитрий Хлёбас 77), Владислав Калитвинцев (Андрей Тотовицкий 46), Егор Картушов (Орест Кузык 85), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой (Йоонас Тамм 46), Ефим Конопля, Максим Имереков, Денис Фаворов
Заря: Заури Махарадзе (Никола Василь 78), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня (Максим Лунёв 27), Владислав Кабаев (Михайло Перович 89), Артём Громов, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
Предупреждения: Андрей Мостовой 11, Максим Имереков 43, Андрей Гитченко 53, Леван Арвеладзе 66, Дмитрий Хлёбас 86, Йоонас Тамм 90+1 - Виталий Вернидуб 24, Евгений Чеберко 32, Максим Лунёв 89, Артем Громов 90+3, Евгений Чеберко 90+8
Удалён: Евгений Чеберко 90+8 (вторая жёлтая)

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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Комментарии (51)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2020 в 22:31
Десна вообще не о чем. Зоре нужно чтото с реализацией делать
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+1
0
Одинзавсех (Харьков)
21.06.2020 в 22:20
Заря показала, что неудачи в предыдущих матчах связаны с недостатком ресурсов. Сегодня подсобрались игроки, было кому играть. Единственно, Кабаеву старшие товарищи должны надрать уши, а Скрипник должен лишить его сладкого.Десна - такое впечатление, что готовилась к матчу и играла без Рябоконя. Это было что-то непонятное. Такая симпатичная команда и так про....ть, наверное, сейчас самый принципиальный матч.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 22:18
Тепер Десні у останньому турі в Запоріжжі треба виграти 2-1 або 3-2, якщо буде рівність очок.
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0
0
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 22:06
Я так скажу. В Украине сейчас очень много команд приблизительно одного класса, до такой степени, что даже ДК по составу не на много превосходит даже Зарю. Если бы в половине команд высшей лиги не было тех проблем с деньгами и домашними стадионами, которые они испытывают, то чемпионат был бы еще ровнее. Не нужно делать из Филлиповых звезд, равно как и из Кочергиных, их мастерство не позволяет стабильно идти по дистанции, это совершенно не тот уровень. Нужно иметь адекватные ожидания что б потом не говорить категориями бреда о сливах и прочей ерунде. Еще раз-у команд огромный дефицит мастерства; что уведичивает шансы одних и невилирует шансы других-это финансовый климат команд, но ни как не мега-мастерство.
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+4
0
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 22:12
При приблизительном равенстве мастерства решающую роль играет натрой (классика жанра). Посмотрим следующие игры (о чем спор)))
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+2
0
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Yurko-Zahid (Лаббок )
21.06.2020 в 22:03
"...Михайличенко зі штрафного пробив над стінкою..." Пане Риженко, яка прикрість , що у Вас не було можливості подивитися матч! Жартую, звичайно, але ж треба уважніше.
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+1
-1
дедушка (Сумы)
21.06.2020 в 22:00
Да не хватило Романову минут 10,были бы и удаление и пеналь в ворота Зари.Никто давление не отменял.
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+2
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 22:16
Цілком може бути, Зоря і з Динамо грала добре до 60ї...
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 21:58
Там де м'яч на 6й відлетів до Кочергіна від Фаворова перед цим Конопля дав себе обіграти. Не пропусти Десна швидкий, ху його ноуз як би далі гра пішла.
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0
-3
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 22:00
Так же игра пошла бы. Десна была не готова к такому высокому прессингу и такой интенсивной игре зари в атаке, у Десны нет техничных игроков что бы выходить из-под такого прессинга. Заря была просто сильнее тактически и технически.
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+7
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 22:02
Так само Зоря почала і 7 березня, коли грали ще в першій частині, тоді Десна відсиділасся у захисті, і провела контратаку, Філіпов забив. Зараз могло бути також.
+1
-1
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 22:09
При желании они нормально выходят из-под прессинга, бегают, играют. Вышли сегодня отрабатывать.
0
0
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 22:14
Сегодня выбрали другую модель, в чем проблема-то? Мы ж говорим о том что бы было бы если бы Заря по какой-то причине не забила?При той же тактике был бы тот же итог.
0
0
НикНиколаев (Минск)
21.06.2020 в 21:56
Это было ужасно, впечатление, что всю ночь перед игрой разгружали вагоны. Быстрые игроки Зари легко уходили от тяжеловесных защитников Десны как электричка от грузового поезда. Нет плеймейкера. Еще хорошо отделались (по счету). Зарю с победой, Десне - побыстрее забыть сегодняшний ужас. Всем здоровья!
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+8
0
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2020 в 21:56
Ужасная игра Десны. Брак в передачах, пасах, в штрафной площадке. Не знаю в чем причина, но игры не было.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 21:53
Десна вдома як правило грає до пропущеного голу. Справедливіше було би 03. Конопля якесь непорозуміння.
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
21.06.2020 в 21:45
Непонятная для меня вторая желтая Чеберко. Зачем такие карточки давать? Ну попал мяч в руку, никакой умышленной игры рукой там не было.
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+7
-3
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Инспектор ( )
21.06.2020 в 21:50
100%
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+6
-2
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 21:54
так ему ж подсказал арановский с киева-на всякий случай да ещё и гол отменил- романов даже не пошел смотреть -ЗаПРЕТИЛИ
+3
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 22:15
Якби Арановський з Києва захотів, то дав би сигнал вже на початку 2 тайму вилучити 2 гравців Зорі...
+1
-1
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pofig 50 (Олександрія)
21.06.2020 в 21:40
Вболівав за Десну,але це була не Десна,це таке було як Олександрія грала проти Десни..Не було вогню в очах,грали,як в штани понасерали..Шкода..
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+8
-1
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 21:40
игра Зари понраву- НО- кочергин гол забил так с такой позиции а сколько раз обрезок неточных пасов и опять рвется обыграть даже одного не получается а прется на всех трех- КАБАЕВ? сколько можно играть одному и бить кто его знаеет куда-отдай пас но сам сам сам а толку-
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+4
-1
Ігор Холост (Львов)
21.06.2020 в 21:38
Десні не треба 3 місце ? Взяли злили...
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+1
-8
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 21:40
А может все проще и у Десны есть соперник, которому тоже нужна бронза?Не, так быть в принципе не может?
Ответить
+7
-1
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 21:43
Смотри, анализруй - читый слив.
0
-7
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 21:45
Ок. Давай свой анализ с доказательствами и аргументами, почему вдруг Десна вот просто обязана обыгрывать Зарю и почему сегодня был именно как ты говоришь слив. Иначе это все пустой треп.
+6
-1
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 22:06
На матч за 6 очей так не выходят! Надо хозяина какого-нибудь шейха, что-б нас.ать ему было на все договрняки, и что-б как у Шахты - игроки по цене как пол вышки)))
0
-1
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 22:08
Это и весь анализ?Не густо. Впрочем, я так и думал, что все сведется к лозунгам пустым.
+1
-1
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simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 21:44
Переоценили свои силы северяне, а с составом и тактикой тренер явно намутил ... Заря хотела больше. Посмотрим как будет дальше.
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+3
-2
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 21:54
А будет просто - 1 Шахтер, 2 Динамо, 3 Заря, 4 Десна (судя по сегодняшнему сливу - на выезде должны подогнать нужный результат).
+1
-3
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 21:56
так не сливают- ДК-Алекс- вот как нада чтобы догнать Зарю по забитым, Заря-дк- после 65 остановились и даже не сопротивлялись -так как ДК не могло даже нормально разыграть мяч-можно даже алекс с десной-команда хотящаяя играть в ЕК так не играеет-НО ТО ТАКЕ
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0
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 21:36
скрипник сам себя загнал в угол- некем заменить АБСОЛЮТНО-вспоминаем и силаса ,филю, да и литвин с арвеладзе могли бы подстраховать-
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 21:40
Арвеладзе мертвый, поэтому и отправили из Зори. Ему и в Десне делать нечего...
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+3
-5
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 22:11
цвек, циганикс, перович лучше ? мне кажется хуже- арвеладзе мало было игровой практики-много травм
0
0
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 21:35
додавливают зарю-опять арановский с киева на ВАРе и отменил третий
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+2
-7
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simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 21:35
Не гони. Вне игры 400% у игрока мешавшего Конопле выбить мяч
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-6
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 21:58
ещё скажи что арановский не с киева и по его подсказке чеберко дали вторую ЖК-А ЗА ЧТО? хотя правельно а то и так много игроков у зари-
+1
-1
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simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 21:35
Разочарован. Возможно какой-то около футбол... дома вообще игра отсутствует. О каких медалях можно говорить, если не играли вообще !!!! ... без персоналий. Все играли ужасно !!!
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+4
-3
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Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 21:34
за что вторая карточка- какой оффсайт-мяч от паста и конопли попал к громову-
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+3
-3
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simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 21:39
Посмотри повтор и выпей кефира.
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0
-5
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 21:33
Лучше честно играть в 1-2 лиге, чем учавствоать в таких играх (не первый раз). Позор Десне и руководству. Чистый слив .
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+4
-7
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 21:35
Какой слив, что ты несешь?Или Десна мега-величина какая-то, что просто выйти и проиграть по делу не может?
Ответить
+6
-1
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 21:40
Посмотри предидущие игры (не поленись). Десна боялась лишний раз центр поля перейти (уже проигрывая). С самого начала (думал тренерская хитрость) - оказалаь хитрость хозяев. Места распределили . Сливаем воду.
+1
-8
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 21:43
Все понятно. Это чисто украинская особенность - во всем искать заговор. Парень, Десна сегодня была слабее поэтому проиграла. Десна-это не какой-то супер-клуб с россыпью сильных игроков, а команда, состоящая из вполне средних игроков, как впрочем и Заря-что бы автоматически ждать от нее феерии.
+8
-1
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 21:49
Конечно не супер клуб, но по физике и по желанию Десна гораздо сильнее чем показала сегодня. И , парень, посмотри на предидущие игры команд, обрати внимание на заявление руководства Зари : если не выйдем на групу ЛЕ - команда банкрот, все стекается в один ручей. Места расписаны, билеты проданы.
0
-5
Yurget (Чернигов)
21.06.2020 в 21:51
И еще, против Зари не имею ничего. Команда заслуженная. А Десне, с таким подходом к игре - нехрен делать в вышке.
+1
0
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 21:53
Места расписаны-это потому что тебе так удобней вписывать все в теории заговоров? Я видел игру Зари против ДК-играли замечательно, не смогли обеспечить результат. И с чего вдруг из заявления кого-то из менеджеров Зари следует что Десна вдруг должна слить, конкретно?Или опять-потому что тебе так хочется? Когда Десна обыграла Александрию 1:5 ты тоже говорил что Александрия слила матч?
+4
-2
ascent (Луксор)
21.06.2020 в 21:31
Всё стандартно: удаление, пенальти, отмена гола...
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+3
-4
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simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 21:37
И что не по делу ? А еще три травмы ... массоны??
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+2
-4
ascent (Луксор)
21.06.2020 в 21:30
Команду фас никто не отменял... Жалко Зарю
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+3
-6
dp_dp (Ukraine)
21.06.2020 в 21:30
Игра в одни ворота, хоть счет это и не отражает. Заря хороша.
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+11
-1


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