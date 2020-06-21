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Вернидуба увезли в больницу. Заря доигрывала матч с Десной вдевятером

Премьер-лига
(1 голосов)

Три травмы и удаление. Катастрофические кадровые потери луганчан

Вернидуба увезли в больницу. Заря доигрывала матч с Десной вдевятером
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В матче 27-го тура УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Десну" 2:1.

Луганская команда доигрывала этот поединок вдевятером. Сначала центральный гостей Вернидуб покинул поле - партнер по команде задел коленом голову Виталия.

К тому времени уже главный тренер "Зари" Виктор Скрипник использовал все три допустимые замены. Примечательно, что опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня и голкипер луганчан Зари Махарадзе также покинули поле из-за травм.

А уже на 98-й минуте ещё один защитник - Евгений Чеберко получил вторую желтую и был удален с поля.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Десна (Чернигов) Заури Махарадзе Дмитрий Иванисеня Евгений Чеберко
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
21.06.2020 в 22:21
Как там нужно проводить замены, чтобы было 5?
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