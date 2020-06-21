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Рябоконь: Соперник оказался не по зубам. Один из худших наших матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник черниговской команды подвел итоги поражения от "Зари"

Рябоконь: Соперник оказался не по зубам. Один из худших наших матчей
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после поражения от луганской "Зари" в матче 27-го тура УПЛ.

"Сразу что-то не пошло, пропустили гол. После этого "Заря" только наращивала преимущество. Слабовато выглядели, один из худших наших матчей.

Соперник оказался не по зубам. Сегодня только 2-3 игрока "Десны" сыграли на своем уровне. Это все сила соперника.

Хотим попасть в еврокубки, но есть три команды посильнее нас. Будем бороться", – рассказал Рябоконь.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
учитель футбола (Львов)
21.06.2020 в 23:41
Очень достойно ответил
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