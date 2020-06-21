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Юрченко: Тяжело, когда действуют двойные стандарты. С Динамо такие пенальти не ставят

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек луганской команды раскритиковал судейство после поединка с "Десной"

Юрченко: Тяжело, когда действуют двойные стандарты. С Динамо такие пенальти не ставят
Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко поделился мыслями после победы над черниговской "Десной" в матче 27-го тура УПЛ.

"Победа над "Десной" очень важная, настраивались только на нее. Могу сказать одно: тяжело играть против всех, когда действуют двойные стандарты. С "Динамо" такие пенальти не ставят, с Кендзерой промолчали, когда мне голеностоп чуть не выломали. Кого-то дисквалифицируют на один матч, а наших игроков на 2-3. Пенальти не ставят, красные не дают.

Это добавляет нам стимула, потому что мы все равно выигрываем и идет там, где хотим быть. Эти победы вдвойне ценнее. Мы будем бороться до конца, хоть против всех, хоть со всеми. Без разницы.

Уже вся Украина это видит, начинает смешно становиться. Нам с "Александрией" ставят пенальти на 95-й минуте, тут снова ставят пенальти. А с "Динамо" в первом тайме такой же момент, мяч в руку попадает, а нам не дают. Кендзере дают желтую после ВАР, первый раз в мире такое происходит. Нас это веселит и бодрит, чтобы мы дальше доказывали, что вот это все мы можем обыгрывать только футболом", – рассказал Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ Владлен Юрченко Томаш Кендзёра
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (10)
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ffggpl (Харьков)
22.06.2020 в 00:08
Суркам насрать на украинский футбол. Они преследуют только свои личные интересы.
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0
0
Володимирович (Кременчуг)
22.06.2020 в 00:05
Часто кажуть : " тобі з дивану видніше " і т.і.. А тут людина с поля все бачить...та навіть не так : ногою відчуває!!! Знову бреше???
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0
0
Димитър из Софии (София)
21.06.2020 в 23:53
Какое пенальти вам не поставили на Попове или Караваеве? Сравнивать сегодняшний пеналь с тем, что было в матче с Динамо - шизофрения. Там не было, тут было.
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0
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
21.06.2020 в 23:48
Достойна відповідь справжнього мужика. Удачі вам хлопці.
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+1
-2
команид (Киев)
21.06.2020 в 23:47
Везде и во всём виновато Динамо)
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+1
-1
octavi4 (Warszawa)
21.06.2020 в 23:45
Увы так выглядят реалия украинского футбола, да и не только футбола наверное...
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+1
-2
Карбид (Ник)
21.06.2020 в 23:41
Это дружеские объятия сурков. Привыкайте.
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+2
-2
учитель футбола (Львов)
21.06.2020 в 23:40
Да,это все видят и все понимают.
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+2
-2
ffggpl (Харьков)
22.06.2020 в 00:04
Тоді, коли я казав, що Суркіси позафутбольними інтригами позбуваються конкурентів, мало хто з львів'ян мені вірив. Саме так вони домоглися, нехтуючі інтересами українського футболу, відсторонення Металісту від участі у Лізі чемпіонів. До речі Україна втратила через це одне місце у еврокубках того сезону. Тепер все вже занадто очевидно.
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Володимирович (Кременчуг)
22.06.2020 в 00:08
Тема Металіст -- Суркіси вічна!!! Та що сенсу?? Фани ДК сеодно скажуть, що Ахметов винен!
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