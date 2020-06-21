Юрченко: Тяжело, когда действуют двойные стандарты. С Динамо такие пенальти не ставят

Полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко поделился мыслями после победы над черниговской "Десной" в матче 27-го тура УПЛ.

"Победа над "Десной" очень важная, настраивались только на нее. Могу сказать одно: тяжело играть против всех, когда действуют двойные стандарты. С "Динамо" такие пенальти не ставят, с Кендзерой промолчали, когда мне голеностоп чуть не выломали. Кого-то дисквалифицируют на один матч, а наших игроков на 2-3. Пенальти не ставят, красные не дают.

Это добавляет нам стимула, потому что мы все равно выигрываем и идет там, где хотим быть. Эти победы вдвойне ценнее. Мы будем бороться до конца, хоть против всех, хоть со всеми. Без разницы.

Уже вся Украина это видит, начинает смешно становиться. Нам с "Александрией" ставят пенальти на 95-й минуте, тут снова ставят пенальти. А с "Динамо" в первом тайме такой же момент, мяч в руку попадает, а нам не дают. Кендзере дают желтую после ВАР, первый раз в мире такое происходит. Нас это веселит и бодрит, чтобы мы дальше доказывали, что вот это все мы можем обыгрывать только футболом", – рассказал Юрченко.