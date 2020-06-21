Виктор Скрипник: Важная победа для психологии. С Вернидубом всё хорошо

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после победы над "Десной" в матче 27-го тура УПЛ.

- Если смотреть тенденцию, то хорошие отрезки были и в игре с "Колосом". 60-70 минут мы хорошо играли и с "Динамо". Мы выигрывали, показывали хорошую игру, но чуть-чуть не хватило.

Сегодня играл почти тот же состав. Игра получилась целостная. Было много моментов. Был контроль мяча хороший. Хорошая игра была с нашей стороны. Сопернику почти ничего не дали создать. Очень важная победа, исходя из того, за какие места мы боремся.

Борьба ещё не закончена. Но эта победа важна для психологии, и, думаю, она поможет нам в будущем.

- Пока что команда снова идёт вровень по очкам с "Динамо".

- Турнирная таблица есть турнирная таблица. Набираем очки, сравниваемся. У "Динамо" есть в понедельник шанс увеличить или не увеличить отрыв. Мы же хотим выигрывать от игры к игре. Сейчас нам играть против уже действующего чемпиона – донецкого "Шахтёра". Будем стараться набирать очки.

- Сейчас у команды катастрофичное положение относительно травмированных игроков.

- А что делать? Будем стараться играть. Хочу сказать, что с Виталиком Вернидубом всё хорошо. Просто был сильный удар коленом в голову. Но удар прошёл по касательной. Как говорят в боксе, упал в нокдаун. Но уже всё в порядке. Мы с ним разговаривали. Рад, что мы выиграли и дотерпели.

