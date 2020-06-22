Стратегическая победа Зари, лидерство Реала, осечка Ливерпуля. Главные новости за 21 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 21 июня

В очном поединке претендентов на серебро луганская команда одержала важную с точки зрения турнирной борьбы победу. Уже на шестой минуте Кочергин открыл счет. В начале второго тайма Михайличенко закрепил преимущество. "Десна" смогла ответить лишь одним мячом - на восьмой компенсированной минуте Фаворов реализовал пенальти. Таким образом, "Заря" догнала "Динамо" по очкам, правда киевляне свой матч с "Колосом" сыграют только сегодня.

Команда Юргена Клоппа откладывает по крайней мере еще на один матч свое чемпионство. Красные не смогли обыграть "Эвертон". Поединок завершился вничью 0:0. А вот "Челси" сумел одержать волевую победу над "Астон Виллой". После гола Хаузе перед перерывом аристократы забили дважды в середине второго тайма - отличились Пулишич и Жиру. Лондонцы увеличили отрыв от МЮ и сократили отставание от "Лестера", идущего третьим до трех очков.

В поединке между "Сосьедад" и "Реалом" самое интересное происходило во втором тайме. Сначала Рамос реализовал пенальти. Затем Бензема удвоил преимущество, при этом возник вопрос - не подыграл ли себе Карим рукой. Баски забили лишь однажды - Мерино сократил отставание до минимума. Таким образом, "Реал" сравнялся с "Барсой" по набранным очкам и опередил его по дополнительным показателям. Также наконец победила "Валенсия" - летучие мыши одолели "Осасуну" 2:0.

"Аталанта" в первом после карантина матче не оставила шансов "Сассуоло" - команда из Бергамо забила четыре мяча. Героем встречи стал Дуван Сапата, оформивший дубль. Соперник только провел гол престижа на последних минутах. Руслан Малиновский получил от Гасперини 20 минут во втором тайме. "Интер" тем временем переиграл "Сампдорию" 2:1 благодаря голам Лукаку и Мартинеса. Нерадзури отстают от лидера на шесть очков.

Егише Меликян возглавлял команду с октября 2019-го году. Как сообщает официальный сайт клуба, его контракт со "Львовом" закончился 21-го июня и стороны не стали продлевать соглашение. "Львов" проиграл три последних матча, в целом не может победить уже в восьми поединках подряд. Как следствие, команда опустилась на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

"Наполи" составил шорт-лист игроков, которые могут усилить левый фланг команды. В него вошел защитник "Динамо" Виталий Миколенко. Впрочем, неаполитанцы не готовы платить большую сумму, они ищут игрока на перспективу. Более приоритетными вариантами для "Наполи" является Цимикас из "Олимпиакоса" и Карбовник из "Легии".