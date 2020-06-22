Защитник Зари рассказал о своем голе со штрафного в ворота Десны

Богдан Михайличенко, латераль левого фланга луганской "Зари", отметился голом в матче 27 тура УПЛ, в котором его команда обыграла "сиверян" со счетом 2:1.

Защитника спросили о пушечный удар со штрафного, который увеличил преимущество его команды до 2 мячей.

Какая пушка? Я закрыл глаза, ударил - гол. Все! На силу ударил, так получилось, что стенка разошлась - залетел. Что говорил Паст? Я не слышал - я же якобы ударил по ногам, а не под стенкой.

Богдана спросили о слухах относительно его перехода в другой клуб.