Юрий Дмитрулин оценил возможность Колоса создать проблемы для Динамо

Защитник "Динамо" 1990-х - 2000-х Юрий Дмитрулин, который сейчас работает тренером в клубной ДЮФШ, поделился своими ожиданиями и дал прогноз на итог матча 27-го тура УПЛ между киевлянами и ковалевским "Колосом".

- Я не ожидал, что после паузы в чемпионате, произошедшей в связи с карантином, "Динамо" будет так хорошо выглядеть в физическом плане. Кроме того, команда прибавляет с каждым днем. Поэтому я не думаю, что в кубковом матче с "Минаем" у киевлян могли быть какие-то проблемы, тем более эта команда вообще не играла и почти не тренировалась после выхода из карантина. "Динамо" в той игре потратило ровно столько сил, сколько было нужно для выхода в финал.

- Такой же расчетливой игры от киевлян можно ожидать и во встрече с "Колос"?

- Понятно, что у "Динамо" лучше подбор футболистов, выше футбольное мастерство. Другое дело, что такие команды, как "Колос", славятся своим коллективом, могут собраться на отдельную игру, проявить агрессию, бойцовские качества и "выстрелить".

Однако все равно не думаю, что у "Колоса" получится создать проблемы для "Динамо". Команда Руслана Костышина уже и так прыгнула выше головы в своем дебютном сезоне в УПЛ, попав в первую шестерку. "Динамо" нужна очередная победа, мой прогноз - счет 2:0 в пользу киевлян.

- В матче с "Минаем" Фран Соль получил шанс проявить себя с первых минут, однако не сумел воспользоваться этой возможностью. По вашему мнению, как решится вопрос с позицией форварда в игре против "Колоса"?

- Тренерский штаб смотрит на готовность футболистов, в выборе состава учитывает стратегию и тактику на каждую отдельную игру. Да, Соль не впечатлил в последнем матче, но, возможно, он хорошо выглядит на тренировках, а в игре у него не все получается. Поэтому сложно сказать, кто выйдет в составе.

- Как вы считаете, "Динамо" по итогам чемпионата уже не потеряет второе место? Сможет еще прибавить в игре?

- Хотелось бы в это верить. Я думаю, что не потеряет. Команда сейчас на ходу, на кону - участие в Лиге чемпионов. Да и сами ребята, наверное, понимают, что им нельзя ошибаться в одном из шести матчей чемпионата, которые остались.