Лидер атак Десны Александр Филиппов мог стать работником завода

Один из лучших нападающих УПЛ Александр Филиппов из "Десны", которого сегодня в прессе больше всего сватают в сборную Украины, вспомнил юношеские годы в родной Авдеевке Донецкой области.

Авдеевка? Да, там половина или боксеры, или футболисты. Или заводчане. Где-то так. В городе есть коксохимический завод.

Работа на заводе? Это уже такие мысли "на крайняк" были, если в футболе абсолютно ничего не удастся, еще и мама говорила: "Давай на завод ко мне, ты молодец, руками можешь работать. Устрою, помогу".