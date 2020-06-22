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Лидер атак Десны Александр Филиппов мог стать работником завода
Мама звала
Один из лучших нападающих УПЛ Александр Филиппов из "Десны", которого сегодня в прессе больше всего сватают в сборную Украины, вспомнил юношеские годы в родной Авдеевке Донецкой области.
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Авдеевка? Да, там половина или боксеры, или футболисты. Или заводчане. Где-то так. В городе есть коксохимический завод.
Работа на заводе? Это уже такие мысли "на крайняк" были, если в футболе абсолютно ничего не удастся, еще и мама говорила: "Давай на завод ко мне, ты молодец, руками можешь работать. Устрою, помогу".
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Источник:Профутбол
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