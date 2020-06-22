Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин увидел, что Луиш Каштру раскрыл 3 игроков Шахтера. Хочет еще двух
А вот Витао забыл
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в разговоре с телеканалом Футбол высказался об успехах молодых игроков "горняков" за тренерства португальца Луиша Каштру.
Палкин акцентирует, что Каштру и его тренерский штаб - те люди, которые отвечают стратегии клуба из Донецка.
Она заключается не только в том, чтобы выигрывать, но и развивать молодых футболистов. Мы сегодня видим, сколько молодежи у нас играет. Считаю, что в этом сезоне открылись Трубин, Бондарь и Фернандо. Я сегодня не говорю о Маркосе Антонио, Тете, Соломоне и Додо - это футболисты основы. На них уже есть интерес со стороны ведущих европейских клубов.
Я надеюсь, что в следующем сезоне мы откроем Сиприано и Сикана. Вот такие у нас планы по молодежи. Я считаю, что молодые игроки очень нас усиливают и помогают нам.