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Палкин увидел, что Луиш Каштру раскрыл 3 игроков Шахтера. Хочет еще двух

Премьер-лига
(2 голосов)

А вот Витао забыл

Палкин увидел, что Луиш Каштру раскрыл 3 игроков Шахтера. Хочет еще двух
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в разговоре с телеканалом Футбол высказался об успехах молодых игроков "горняков" за тренерства португальца Луиша Каштру.

Палкин акцентирует, что Каштру и его тренерский штаб - те люди, которые отвечают стратегии клуба из Донецка.

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Она заключается не только в том, чтобы выигрывать, но и развивать молодых футболистов. Мы сегодня видим, сколько молодежи у нас играет. Считаю, что в этом сезоне открылись Трубин, Бондарь и Фернандо. Я сегодня не говорю о Маркосе Антонио, Тете, Соломоне и Додо - это футболисты основы. На них уже есть интерес со стороны ведущих европейских клубов.

Я надеюсь, что в следующем сезоне мы откроем Сиприано и Сикана. Вот такие у нас планы по молодежи. Я считаю, что молодые игроки очень нас усиливают и помогают нам.

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В статье: Сергей Палкин Фернандо Шахтер (Донецк) Додо Манор Соломон Маркиньос Сиприано Валерий Бондарь Даниил Сикан Маркос Антонио Луиш Каштру Анатолий Трубин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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zago25
22.06.2020 в 11:09
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