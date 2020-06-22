Герой футбольного дня. Виктор Скрипник

Виктору Скрипнику перед матчем 27-го тура с "Десной" было значительно труднее, чем его визави Александру Рябоконю. Черниговцы в предыдущем туре разобрались с "Александрией", а еще раньше показали неплохой футбол с "Шахтером". "Десна" – это команда, на которую не обрушивается давления. Уже сам факт борьбы черниговцев за место в тройке призеров - комплимент и похвала для "Десны".

К "Заре" требования немного выше, а, значит, давление ответственности больше. На луганчан давят не только ожидания болельщиков и прессы, но и собственные амбиции. И после поражения от "Динамо" они могли пошатнуться: команда в течение 60-и минут переигрывала вице-чемпиона Украины не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Но потом сломалась.

Только смельчаки могли называть команду Виктора Скрипника ярким фаворитом поединка с "Десной", однако "Заря" доказала, что обладает нужными для борьбы за высокие места чертами характера. Несмотря на давление из-за поражения в предыдущем туре, несмотря на давление, вызванное информацией в прессе, несмотря на травмы игроков, случившиеся в матче, и несмотря на тенденцию судейских ошибок против "Зари", команда Скрипника выглядела более зрелой в матче бронзового оттенка. И заслуга в этом, прежде всего, тренера.

Поставленная Скрыпником игра бросалась в глаза как одна из добродетелей УПЛ еще до карантина. Во время вынужденного перерыва "Заря" провела спарринг - тренировку с "Днепром-1" и команда выглядела действительно сплоченной. Но первые послекарантинные поединки оставили неоднозначное впечатление: "Колос" обыграли с минимальными оборотами, с "Александрией" наиграли максимум на ничью, в матче с "Динамо" оказались заложниками короткой скамейки запасных. Вместе с кадровыми проблемами и горьким осадком от судейства, все это создавало тусклый фон для игры с "Десной". Именно поэтому Виктор Скрипник говорил о важном психологическом значении этой победы. Именно поэтому Владлен Юрченко дал эмоциональное интервью после матча. Именно поэтому эта победа была очень нужна "Заре" – команде удалось выпустить пар.

Даже если "Динамо" сегодня выиграет свой матч 27-го тура, вопросы квалификации в Лигу чемпионов останутся открытыми. Обоим конкурентам еще предстоит сыграть по матчу с каждым представителем шестерки, а также очный поединок. И вполне возможно, лучшим окажется тот, кто будет более сильным психологически.

У "Зари" все еще остались аргументы.