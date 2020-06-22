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Форвард Александр Филиппов ответил своим критикам

Премьер-лига
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О неиспользованных моментах

Форвард Александр Филиппов ответил своим критикам
Новина українською

Один из лидеров черниговской "Десны" нападающий Александр Филиппов рассказал, как реагирует на критику в Интернете.

Открываешь комментарии, пишет какой-то парень: "А как сыграли?". Другой отвечает: "0:2 "попали". А он: "Вот лохи!". Ну а ты даже игры не видел, сам спрашиваешь о ней ...и сам ты лох!

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Еще один пишет: "Фу, ты не забил, ты "кожаный"!". Открываю страницу его - он там на 10 фотографиях с бокалом пива, с кальяном. И он будет мне рассказывать, что я забил или нет ?! Так выйди ты!

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В статье: Александр Филиппов
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Источник:
Профутбол

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