Уже трое инфицированных. Президент Олимпика сообщил о последствиях коронавируса в команде

Владислав Гельзин, президент донецкого "Олимпика", в разговоре с телеканалом Футбол сообщил о перипетиях вокруг обнаружения COVID-19 в команде.

Мы сдали очередные тесты, приехали на игру в Луцк. После вечерней тренировки на трех игроков пришло подтверждение, что есть положительный результат теста на коронавирус.

Мы сразу связались с УПЛ и УАФ, доложили о ситуации. Было принято решение матч перенести. Мы не можем ничего планировать, пока не будет повторных результатов тестирования. Отталкиваемся от них, совместно с УАФ и УПЛ мы будем принимать решение.