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Уже трое инфицированных. Президент Олимпика сообщил о последствиях коронавируса в команде

Премьер-лига
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Новые тесты - завтра

Уже трое инфицированных. Президент Олимпика сообщил о последствиях коронавируса в команде
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Владислав Гельзин, президент донецкого "Олимпика", в разговоре с телеканалом Футбол сообщил о перипетиях вокруг обнаружения COVID-19 в команде.

Мы сдали очередные тесты, приехали на игру в Луцк. После вечерней тренировки на трех игроков пришло подтверждение, что есть положительный результат теста на коронавирус.

Мы сразу связались с УПЛ и УАФ, доложили о ситуации. Было принято решение матч перенести. Мы не можем ничего планировать, пока не будет повторных результатов тестирования. Отталкиваемся от них, совместно с УАФ и УПЛ мы будем принимать решение.

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Если результаты будут во всех отрицательные, то мы будем играть дальше. Кадрового потенциала хватает, чтобы мы играли. Коронавирус обнаружен у трех футболистов. Мы отпустили всех ребят до вторника. Во вторник всей командой, руководством и тренерским штабом будем сдавать тесты.

"Карпаты" отреагировали положительно. Они сами были в такой ситуации. И в Первой Лиге есть такие проблемы. Ситуация плохая, все были настроены играть. Ребята, которые сдали положительные тесты, чувствуют себя нормально, у них нет никаких симптомов.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
Великий футбол

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