Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. Второй этап. 27-й тур

22 июня. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)

Трансляция "УНІАН" (по подписке)

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В завершающем матче 27-го тура УПЛ "Динамо" на "Олимпийском" примет "Колос".

Конечно, после рестарта сезона команды находятся в разных состояниях, однако от неожиданностей никто не застрахован, тем более нынешнее "Динамо".

Сможет ли "Колос" вставить палки в колеса киевлянам – увидим через пару часов.

Смотрите онлайн видео из Киева прямо в этой новости в плеерах канала "УНІАН" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный) и Youtube-канала FootballHub (бесплатно).

Если у вас нет возможности увидеть видеотрансляцию встречи, вы всегда можете отслеживать ход поединка в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь. Вместе с нашей трансляцией вы точно не пропустите ни одного события в игре.