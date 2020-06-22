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ФК Львов представил нового главного тренера

Премьер-лига
(2 голосов)

Команду принял Георгий Цецадзе

ФК Львов представил нового главного тренера
Новина українською

ФК "Львов" официально представил нового главного тренера, который сменил на данном посту Егише Меликяна.

Как и предполагалось, им стал грузинский специалист Георгий Цецадзе.

В понедельник 22 июня новый наставник был представлен команде. Помогать ему Виталий Шумский.

Последним клубом 45-летнего Цецадзе был грузинский "Сабуртало". Также в Грузии тренер возглавлял клубы "Дила", "Локомотив" и "Самтредиа".

В сезоне 2016/17 вместе с "Самтредиа" выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии.

Также Цецадзе работал с молодежной сборной Грузии U-21 и юношеской командой U-19.

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В статье: ФК Львов Георгий Цецадзе
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
22.06.2020 в 18:11
опять иностранец --что он знает про укрфутбол
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viajador (ФК Потіївка)
22.06.2020 в 17:39
Думаю, що згідно лємберзьких традицій, до кінця чемпіонату він не дотяне. Аха-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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