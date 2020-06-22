ФК Львов представил нового главного тренера

ФК "Львов" официально представил нового главного тренера, который сменил на данном посту Егише Меликяна.

Как и предполагалось, им стал грузинский специалист Георгий Цецадзе.

В понедельник 22 июня новый наставник был представлен команде. Помогать ему Виталий Шумский.

Последним клубом 45-летнего Цецадзе был грузинский "Сабуртало". Также в Грузии тренер возглавлял клубы "Дила", "Локомотив" и "Самтредиа".

В сезоне 2016/17 вместе с "Самтредиа" выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии.

Также Цецадзе работал с молодежной сборной Грузии U-21 и юношеской командой U-19.