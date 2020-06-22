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Исмаили успешно перенес операцию на колене

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь бразильцу предстоит долгий срок восстановления

Исмаили успешно перенес операцию на колене
Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Исмаили, который 10 дней назад "порвал кресты", сегодня был прооперирован.

Как сообщил клуб, операция проходила в Риме и завершилась успешно.

Предполагается что 30-летнему игроку на восстановление понадобится около полугода.

Напомним, что в нынешнем сезоне Исмаили сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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