Исмаили успешно перенес операцию на колене

Левый защитник "Шахтера" Исмаили, который 10 дней назад "порвал кресты", сегодня был прооперирован.

Как сообщил клуб, операция проходила в Риме и завершилась успешно.

Предполагается что 30-летнему игроку на восстановление понадобится около полугода.

Напомним, что в нынешнем сезоне Исмаили сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.