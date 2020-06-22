Премьер-лига
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Исмаили успешно перенес операцию на колене
Теперь бразильцу предстоит долгий срок восстановления
Левый защитник "Шахтера" Исмаили, который 10 дней назад "порвал кресты", сегодня был прооперирован.
Как сообщил клуб, операция проходила в Риме и завершилась успешно.
Предполагается что 30-летнему игроку на восстановление понадобится около полугода.
Напомним, что в нынешнем сезоне Исмаили сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:Официальная страница Шахтера в Facebook
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