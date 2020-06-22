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Цитаишвили, Русин и Андриевский - в старте Динамо на матч с Колосом
Стартовый состав киевлян
Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч 27-го тура УПЛ против "Колоса".
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Шепелев, Цитаишвили, Вербич, Русин
Запасные: Бойко, Кадири, Караваев, Шапаренко, де Пена, Дуэлунд, Циганков, Каргбо, Соль
Напомним, что матч начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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ysebe1970 (Бровары)
22.06.2020 в 18:36
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