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Леоненко: Талантливая молодежь у Шахтера. А 2-3 место Динамо - это не талантливая молодежь

Премьер-лига
(1 голосов)

Слово экспертам

Леоненко: Талантливая молодежь у Шахтера. А 2-3 место Динамо - это не талантливая молодежь
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно чемпионства "Шахтера" и шансов "Динамо" занять второе место.

"Динамо" уже начинает привыкать ко второму месту. Но его еще надо занять. По поводу чемпионства, Палкин сказал про отрыв в 16 очков. А представьте, что за пять туров это расстояние сохранится. "Шахтер" уже может расслабиться.

Суркис не уверен, что Михайличенко сможет раскрыть молодежь? Так вообще-то говорить нельзя. Он показывает, что не доверяет Алексею Михайличенко. Я считаю, что Игорь Михайлович тут не прав. Что сейчас тренеру думать? И так нужно второе место занять, Кубок выиграть. Если он искренне это говорит, тогда вопрос: а зачем было менять Хацкевича?

Второе место Алексею надо еще занять. Понятно, что президент хочет занять первое место. Но когда ты начинаешь думать, что отрыв у "Шахтера" 16 очков, то кажется, будто "Динамо" отсутствовало, а дончане играли. Не стоит забывать и про "Зарю".

Вы говорите: талантливая молодежь. Но она не талантливая, если вы занимаете 2-3 место. Талантливая молодежь у "Шахтера", который выиграл чемпионат", – сказал Виктор Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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мы за динамо (киев)
22.06.2020 в 20:21
питання леон поставив правильне. але на цьому все і закінчилось. в шд грає бразильська талантліва маладьожь. в києві наша звісно є. наприклад шапаренко. але його тільки стрижуть і тримають на лавці.
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
22.06.2020 в 20:25
Шапаренко? Кто это?
Ответить
0
-2
Dr. House (Подолье)
22.06.2020 в 20:28
Игрок киевского Динамо. Вы не знали?
+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
22.06.2020 в 20:32
Игрок? Ну наверное. А разве ДК это не футбольный клуб?
0
0
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 19:59
Исмаили, Тайсон и Марлос. Это и есть талантливая УКРАИНСКАЯ молодежь Шахтера))
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+5
0
Dr. House (Подолье)
22.06.2020 в 19:50
Из молодежи в Шахтёре только Бондарь активно играл до травмы. Ещё Трубин играет. Остальных либо сгноили как Борячука, либо отправили в фарм. Где сейчас Мудрик, Сикан? Бондаренку дали пару минут. Зубков вырвался и один из лучших в Ференцвароше. Про Зинченко и Малиновского вообще молчу.
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+4
0
kapkan (Луганск)
22.06.2020 в 19:58
А где динамовская талантливая молодежь???
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+1
-7
Dr. House (Подолье)
22.06.2020 в 20:22
Цыганков, Русин, Шепелев, Цитаишвили, Попов, Миколенко, Шапаренко. Чуть раньше Бурда, Буяльский. Это те, кто в основе. Подтягиваются Забарный , Романчук, Сирота и другие с Ю-19. Мало?
+1
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
22.06.2020 в 20:31
Да бросьте, Миколенко и Цыганков да, если свалят вовремя станут футболистами. Ну Попов, Бурда и Цитаишвили вырастут в перманентных серебряно-бронзовых призеров ЧУ, впрочем там и уровень остальных пока достаточен. Шапаренки и прочие - ТА ТО ТАКЕ.
0
0
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фанат71 (калуш)
22.06.2020 в 19:37
Клоун!!
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+7
-2


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