Леоненко: Талантливая молодежь у Шахтера. А 2-3 место Динамо - это не талантливая молодежь

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно чемпионства "Шахтера" и шансов "Динамо" занять второе место.

"Динамо" уже начинает привыкать ко второму месту. Но его еще надо занять. По поводу чемпионства, Палкин сказал про отрыв в 16 очков. А представьте, что за пять туров это расстояние сохранится. "Шахтер" уже может расслабиться.

Суркис не уверен, что Михайличенко сможет раскрыть молодежь? Так вообще-то говорить нельзя. Он показывает, что не доверяет Алексею Михайличенко. Я считаю, что Игорь Михайлович тут не прав. Что сейчас тренеру думать? И так нужно второе место занять, Кубок выиграть. Если он искренне это говорит, тогда вопрос: а зачем было менять Хацкевича?

Второе место Алексею надо еще занять. Понятно, что президент хочет занять первое место. Но когда ты начинаешь думать, что отрыв у "Шахтера" 16 очков, то кажется, будто "Динамо" отсутствовало, а дончане играли. Не стоит забывать и про "Зарю".

Вы говорите: талантливая молодежь. Но она не талантливая, если вы занимаете 2-3 место. Талантливая молодежь у "Шахтера", который выиграл чемпионат", – сказал Виктор Леоненко.