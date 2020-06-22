Степаненко: Все мои восемь чемпионств были выстраданы потом и кровью

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о чемпионских эмоциях, новациях Луиша Каштру и планах на лето.

– Еще никто в истории украинского футбола не брал титул за пять туров до конца сезона. Можно ли сказать, что это самое легкое чемпионство "Шахтера"?

– Только кажется, что легко. Но ведь за этим стоит ежедневный рутинный труд, а когда ты добиваешься результата, очень приятно. Мы проделали большую работу, серьезно относились к каждому матчу и старались не терять очки. Наша команда выиграла очные встречи с конкурентами и заслуженно стала чемпионом.

– Отличается ли вкус первого чемпионского шампанского от сегодняшнего, уже восьмого для тебя?

– Нет, шампанское одинаковое – брют. Но, понятно, что когда мы пришли в "Шахтер", то первое чемпионство вызвало запредельные эмоции. А когда начинаешь постоянно выигрывать, то это уже входит в традицию, которую не хочется нарушать. Каждое чемпионство особенное. За каждым титулом стоит огромный труд на протяжении всего года, и все эти восемь чемпионств были выстраданы потом и кровью.

– С "Александрией" тоже получился непростой матч?

– Да, наверное, мы сами себя поставили в такие условия: вроде бы полностью контролировали ситуацию после первого гола, но затем расслабились, начали отдавать много неточных передач и позволили сопернику почувствовать игру. Но когда мы пропускаем, то начинаем более серьезно относиться к матчу, действовать строже на всех позициях. Поэтому хорошо, что удалось забить два мяча и вырвать победу. Хотя всегда хочется не доводить до такого и выигрывать уверенно.

– Прошел год работы Луиша Каштру. Мы видим, что команда уже играет по другой тактической схеме, а какие изменения за это время вы видите сами, изнутри коллектива?

– Мистер Каштру дает больше свободы футболистам. Понятно, что каждый должен знать, что ему делать на поле, но нет такого, что ты должен выполнять только какие-то строго определенные функции. Особенно в атаке он приветствует свободу, креативность. И это приносит плоды: игрок знает, что он может сместиться, например, с фланга в середину поля или наоборот. При этом каждому известно, что ему нужно делать, и все отрабатывают как в нападении, так и в обороне. Также мы видим, что есть хороший резерв: ребята, которые выходят на замену, не боятся брать на себя инициативу и приносят много пользы. Это здорово, когда всегда есть кем заменить футболистов основы и это не сказывается на действиях команды.

– Будет ли у команды отпуск этим летом?

– Если честно, не знаю. Сейчас пока нам дали выходные. В принципе, уже в августе возобновляется Лига Европы, и у нашего тренерского штаба есть план, как подготовить нас к этому. Возможно, что более опытным футболистам, тем, кто больше играл в сезоне, дадут какие-то лишние дни отдыха. А вообще чемпионат завершается 19 июля, поэтому там будет максимум два-три свободных дня, а потом начнем готовиться к Лиге Европы.