Санжар: Не знаю, как Карпаты выдержат этот темп. Мы постоянно будем в автобусе

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар в эфире ТК Футбол прокомментировал перенос матча 27-го тура УПЛ против "Олимпика".

"Позвонили, сказали, что в "Олимпике" такая ситуация, поэтому матч будет отменен. Ну и все. Это очень плохо, мы готовились, и тут опять такая ситуация. Поэтому мы очень сожалеем о том, что такое произошло в "Олимпике".

Это можно назвать плюсом, ведь по большому счету, мы совсем неготовы к игре. Но с другой стороны, в дальнейшем график будет очень плотным, и я не знаю, как мы выдержим этот темп. Тогда нам придется играть на третий или четвертый день. Команда будет лишь играть и у нас практически не будет тренировок. Мы постоянно будем в автобусе", - сказал Санжар.

Напомним, поединок перенесен на неопределенный срок после того, как в донецком клубе были выявлены случаи COVID-19. Ранее "Карпаты" уже пропустили три календарных матча УПЛ из-за вспышки коронавируса в своей команде.