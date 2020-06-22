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Богдан Михайличенко: Когда Леднев на поле – я к мячу не подхожу

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о штрафных ударах

Богдан Михайличенко: Когда Леднев на поле – я к мячу не подхожу
Новина українською

Богдан Михайличенко, латераль левого фланга луганской "Зари", который отметился голом со штрафного в матче 27 тура УПЛ с "Десной" (2:1), ожидает, что вся борьба в чемпионате еще впереди.

"Очень важная победа. Впереди еще один круг, будет еще одна игра с "Десной". Каждая игра сейчас важная.

У нас есть, кому бить штрафные. Просто не было Леднева – доверили мне. А когда Леднев на поле – я к мячу не подхожу.

Я считаю, что мы хорошо играли против "Динамо". Не хватило где-то силенок, перевернули матч с помощью замен. Сейчас мы прибавляем от игры к игре. Дальше - больше", - сказал Михайличенко.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Богдан Михайличенко
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Источник:
ТК Футбол

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