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Бондарь: Люблю Шахтер и мечтаю сыграть на Донбасс Арене

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник говорит, что были серьезные предложения из Италии

Бондарь: Люблю Шахтер и мечтаю сыграть на Донбасс Арене
Новина українською

Защитник "Шахтера" и чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" рассказал об интересе со стороны европейских клубов и своей преданности донецкому клубу.

"Когда чемпионат мира только начинался, писали агенты из некоторых английских клубов. Также знаю, что были хорошие, серьезные предложения из Италии.

Но я люблю "Шахтер". Это мой клуб, моя команда, я здесь с детства. Я предан этому клубу и хочу играть тут как можно дольше, завоевывать трофеи.

Сыграть на "Донбасс Арене" – это моя мечта. Впервые на стадион попал в восемь лет – было сказочно и невероятно. Мечтаю вернуться туда и сыграть", – сказал Валерий Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
22.06.2020 в 21:50
Вася -так в чем дело?-забирай донецких Бомжей из Киева -и через блокпост -домой в ДАУНБАСС -будешь матюкаться воровать гадить в подьездах -зарплата в рублях -наркоты -море ночь на блокпосту-а днем игра -на минном поле -ВЫ УЖЕ УРОДЫ НАМ НАДОЕЛИ
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
22.06.2020 в 22:13
Точно,что гидота в комментариях пробавляется.Пацаны,шли бы вы дальше стены опписывать!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.06.2020 в 21:40
Фу, сепарська гидота...
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+3
0
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Evgenariys (Чернигов)
22.06.2020 в 20:48
фу
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+4
0


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