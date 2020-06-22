Бондарь: Люблю Шахтер и мечтаю сыграть на Донбасс Арене

Защитник "Шахтера" и чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" рассказал об интересе со стороны европейских клубов и своей преданности донецкому клубу.

"Когда чемпионат мира только начинался, писали агенты из некоторых английских клубов. Также знаю, что были хорошие, серьезные предложения из Италии.

Но я люблю "Шахтер". Это мой клуб, моя команда, я здесь с детства. Я предан этому клубу и хочу играть тут как можно дольше, завоевывать трофеи.

Сыграть на "Донбасс Арене" – это моя мечта. Впервые на стадион попал в восемь лет – было сказочно и невероятно. Мечтаю вернуться туда и сыграть", – сказал Валерий Бондарь.