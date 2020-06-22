Инфицированные игроки Олимпика сдали повторный тест с отрицательным результатом

Донецкий "Олимпик", у трех игроков которого на днях был выявлен коронавирус, сдал повторные тесты.

Как сообщает Футбол NEWS, результаты у всех футболистов оказались отрицательными. При этом тесты футболисты сдавали в другой клинике.

Таким образом, можно предположить, что либо при первом тесте коронавирус был выявлен ошибочно, или же игроки синхронно вылечились.

Если информация подтвердится официально, то "Олимпик" сможет сыграть в следующем туре УПЛ.