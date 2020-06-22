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Инфицированные игроки Олимпика сдали повторный тест с отрицательным результатом

Премьер-лига
(1 голосов)

Либо ошибочные тесты, либо все вылечились

Инфицированные игроки Олимпика сдали повторный тест с отрицательным результатом
Новина українською

Донецкий "Олимпик", у трех игроков которого на днях был выявлен коронавирус, сдал повторные тесты.

Как сообщает Футбол NEWS, результаты у всех футболистов оказались отрицательными. При этом тесты футболисты сдавали в другой клинике.

Таким образом, можно предположить, что либо при первом тесте коронавирус был выявлен ошибочно, или же игроки синхронно вылечились.

Если информация подтвердится официально, то "Олимпик" сможет сыграть в следующем туре УПЛ.

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В статье: Олимпик (Донецк) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
22.06.2020 в 21:51
Так надо гнать донецкую шваль из Киева-
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-1
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Инспектор ( )
22.06.2020 в 21:58
На себя смотри
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-1
balamyt (Boston)
22.06.2020 в 22:09
Не пыли...Олимпик наверно скоро переберется в Одессу , и сменит свое название.Ты бы лучше Динамо К критиковал...за Позорную игру с Колосом ..и фейковые 3 очка..Позор !
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0
-1


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