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Инфицированные игроки Олимпика сдали повторный тест с отрицательным результатом
Либо ошибочные тесты, либо все вылечились
Донецкий "Олимпик", у трех игроков которого на днях был выявлен коронавирус, сдал повторные тесты.
Как сообщает Футбол NEWS, результаты у всех футболистов оказались отрицательными. При этом тесты футболисты сдавали в другой клинике.
Таким образом, можно предположить, что либо при первом тесте коронавирус был выявлен ошибочно, или же игроки синхронно вылечились.
Если информация подтвердится официально, то "Олимпик" сможет сыграть в следующем туре УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
22.06.2020 в 21:51
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Инспектор ( )
22.06.2020 в 21:58
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balamyt (Boston)
22.06.2020 в 22:09
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