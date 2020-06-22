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В трех последних матчах УПЛ в ворота Динамо назначили 4 пенальти

Премьер-лига
(2 голосов)

Вот только с реализацией у ковалевцев не все хорошо

В трех последних матчах УПЛ в ворота Динамо назначили 4 пенальти
Новина українською

Сегодня в матче 27-го тура УПЛ Динамо в Киеве принимает Колос.

После первого тайма счет в матче не открыт, а вот почти сразу после перерыва гости могли выйти вперед. На 52-й минуте арбитр Сергей Бойко поставил пенальти в ворота киевлян за игру рукой Дениса Попова. Вот только Георгий Бущан удар Богданова потянул.

Дальше арбитр разошелся и в течении последующих 15 минут назначил еще два 11-метровых. Один в ворота Колоса (реализовал Цыганков) и еще один ворота Динамо (точный удар Вильхамссона). Также Бойко удалил (вторая желтая) Кирилла Петрова.

Таким образом, к 70-й минуте счет 1:1, а Колос играет в меньшинстве.

Интересно, что это уже 4-й пенальти в ворота Динамо в трех последних матчах УПЛ.

В матчах с Александрией и Зарей соперники киевлян свои удары с точки реализовали, однако при этом Динамо оба этих матча выиграло.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (35)
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миг-25 (киев)
22.06.2020 в 21:57
А почему система ВОР промолчала -когда колхозник рукой завалил Цитаишвилли- а отморозок Бойко вместо пенальти дал Динамовцу -желтую карточку Бойко -запомни -после Порошенко- и Павелко -ты можешь быть следующим
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0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:08
это многоходовка, чтоб потом дать 2 левых пеналя для КК и ДК, и наделать ору для кротобазы (( рыжый рулит
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0
0
Григорий Листопадов
22.06.2020 в 21:45
ШашлычОк,а причем то,что ты написал? Это называется,аби не мовчки.К месту,не к месту,везде кротов прёте,болелы хреновы!
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0
-3
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ШашлычОк (Черкассы)
22.06.2020 в 21:53
а к то сейчас рулит в упл ? не кротосвора не ? кто использует вар кто им рулит так же как и судьями ???? незнаешь . подскажу . кротовня . вот и весь сказ о кротоваре
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
22.06.2020 в 21:45
ДК--ЗАРЯ уволили судью ДК-КОЛОС убирайте БОЙКО --ЭТО НЕ СУДЬИ штрафуйте переводите во 2 лигу пусть набираються опыта
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+2
-2
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ШашлычОк (Черкассы)
22.06.2020 в 21:41
кротоварево в действии
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+3
-2
Димитър из Софии (София)
22.06.2020 в 21:40
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+1
0
Slawek1711 (Gdańsk)
22.06.2020 в 21:38
Ну те що бойко не суддя, то всі знають, сьогодні він ще раз це довів. Всі питають чого наші судді не судять в європі-а хто має судити ??? Бойко ,ще такий варовець Арановський, який побачив(висмоктав з пальця) другий пенальті ? Вербіч сьогодні зіграв в стилі Даши срни.
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0
-3
маклауд (Украина)
22.06.2020 в 21:35
Судей уже так заейо против Динамо, что они уже не знают как насрать.Фол на Цитаишвили, карта ему же!
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+5
-1
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Spokoyno (Киев)
22.06.2020 в 21:35
І правильно. А пригадуєте, як їм наприкінці минулого сторіччя за чемпіонат не набагато більше призначали. А по грі суддя начудив по такому полю гравці і без поштовхів падали...
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.06.2020 в 21:33
4 пенальті в ворота Динамо? Зрозуміло, "суркісвсьокупіл"!
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+3
-1
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:31
Че вы воете ? Это же великое дк ))))
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+3
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
22.06.2020 в 21:30
вперде НКВДК, кровавые вперде!
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+2
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
22.06.2020 в 21:30
Дырявые пробивают очередное дно.
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+6
-3
Григорий Листопадов
22.06.2020 в 21:26
Точно,БАЗАР-лига,5-мин играют,10-мин разбираются с ВАР,"варятся" так сказать.ВАР Европа ввела для нормальных людей,но это......,как говорится дураку и.....игрушка.Что это за судьи? Любого с улицы ставь и будет судить,свисти и бегай к ВАР.Вставил в ухо динамик и стоит 10мин слушает,что рассказывают варильщики. Алло,гараж,а судьи кто?
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+1
0
avatar
фанат71 (калуш)
22.06.2020 в 21:24
Що суддівство,що сама гра,більш нагадує обласний рівень))Я такого навіть не пригадую))
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+2
-2
octavi4 (Warszawa)
22.06.2020 в 21:22
Какое же стыдобище... Чтобы они обосрались в ЕК с каким-нибудь аутсайдером!!! Такой клуб и футбол в Украине не нужен!
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+5
-5
маклауд (Украина)
22.06.2020 в 21:36
Так Колос не выходит никуда, где они ещё обосрутся?)))
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+2
0
Просто football фан (Рівне)
22.06.2020 в 21:20
Скоро виникне ситуація, що всі судді будуть відправлені відпочивати))) не буде кому судити))Якби ковалівська дев'ятка забив у виході віч на віч - гол відмінили б?
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+2
-6
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 21:23
Знаете, я Вам так скажу. Думаю, не отменили бы. И я считаю, что Бойко судит так, как судит. Он просто арбитр низкой квалификации. Как говорил персонаж Барон Мюнхаузен: "Не делайте умные лица, господа. Все самые глупые поступки случаются именно с этим выражением на лице". Вот так и Бойко творит свои глупости на полном серьезе, свято веря в правильность собственных решений.
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+6
-2
octavi4 (Warszawa)
22.06.2020 в 21:26
Только почему-то этих глупостей с участием судей и Динамо все больше и больше как раз тогда, когда сели в лужу, думаете случайность?
+3
-4
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 21:28
octavi4 (Warszawa) Нет, я думаю, что #Суркисвсекупил. Вы ведь это имели ввиду?
+4
-2
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 21:18
Кому нужно такое динамо?
Ответить
+7
-6
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 21:29
Мне. Вам не надо? Болейте за кротофф
Ответить
+5
-4
winter (Berlin)
22.06.2020 в 21:17
Базар ліга
Ответить
+2
-5
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 21:17
Вот спорят про Монзуль, типа женщина, не может адекватно судить мужской спорт и т.п. Так посмотрите на судейство Бойко. Если Монзуль женщина, то Бойко это и не мужчина, и не женщина. Просто футбольный гей.
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+10
0
avatar
vs-vorota (Alexandriya)
22.06.2020 в 21:28
Та Монзуль ваабще багиня.
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 21:29
Вот именно
+1
-1
lektor (Мариуполь)
22.06.2020 в 21:16
цирк .
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+1
-3
winter (Berlin)
22.06.2020 в 21:15
Бойко то жесть, де таких беруть в арбітри, Вакс і Годулян відпочивають
Ответить
+2
-1
winter (Berlin)
22.06.2020 в 21:11
Бойко дурень, такі пенальті не ставлять, soft penalty , 2 і 3 пенальті. 4 хотів поставити, 10 хвилин розглядають пенальті, якого немає
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+1
-1
octavi4 (Warszawa)
22.06.2020 в 21:04
А сколько уже не назначили...
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2020 в 20:58
А чего за фол Петрова на Цитаишвили не дали пенальти? А за типо фол Миколенко дали? Клоуны как судили так и судят??!
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+6
-2
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 20:58
В ворота Динамо назначено уже 4 пенальти в трех матчах. Где-то рыдает одинокий Юрченко
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+3
-2
Лекарь (село Дарница)
22.06.2020 в 20:54
#Суркисвсекупил
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+4
-2


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