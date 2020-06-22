В трех последних матчах УПЛ в ворота Динамо назначили 4 пенальти

Сегодня в матче 27-го тура УПЛ Динамо в Киеве принимает Колос.

После первого тайма счет в матче не открыт, а вот почти сразу после перерыва гости могли выйти вперед. На 52-й минуте арбитр Сергей Бойко поставил пенальти в ворота киевлян за игру рукой Дениса Попова. Вот только Георгий Бущан удар Богданова потянул.

Дальше арбитр разошелся и в течении последующих 15 минут назначил еще два 11-метровых. Один в ворота Колоса (реализовал Цыганков) и еще один ворота Динамо (точный удар Вильхамссона). Также Бойко удалил (вторая желтая) Кирилла Петрова.

Таким образом, к 70-й минуте счет 1:1, а Колос играет в меньшинстве.

Интересно, что это уже 4-й пенальти в ворота Динамо в трех последних матчах УПЛ.

В матчах с Александрией и Зарей соперники киевлян свои удары с точки реализовали, однако при этом Динамо оба этих матча выиграло.