Больше пенальти, чем голов. Динамо - Колос 2:1

Алексей Михайличенко прогнозируемо вернул в основной состав Миколенко, Кендзёру, Буяльского, Русина, Вербича и менее прогнозируемо Цитаишвили - эти футболисты не выходили в старте в кубковом поединке против "Миная". У Руслана Костышина ротация была значительно меньше: Денис Костышин заменил в середине поля Смирного, а Ильин - Вильхамсона на фланге полузащиты.

Контекст первого тайма - поединок проходил под очень серьёзным дождём. На скорости игры это вроде бы не сказывалось, но добавляло в действия соперников осторожности: чувствовалась боязнь футболистов допустить результативную ошибку.

Впрочем, моменты команды старались создавать довольно регулярно. Проблема лишь в том, что ни хозяевам, ни гостям не хватало завершающего удара.

"Колос" в первую треть тайма даже центр поля не переходил. Атаковало только "Динамо": прошло несколько неплохих передач на Вербича в центр штрафной, которые словенец не замкнул.

Затем настал черёд гостей что-то показать у ворот "Динамо". Получилось довольно неплохо: Гавриш и Петров выигрывали воздух в штрафной хозяев, а Лысенко и Морозко дважды со средней дистанции отправляли мяч в руки Бущану. Андриевский отвечал своим ударами, несколько раз заставив понервнивать Волынца.

В конце тайма было ещё несколько перспективных атак с обеих сторон, но без завершающего удара: классную подачу Богданова нейтрализовал только Бущан, а прострел Буяльского почти от лицевой никто не замкнул.

Контекст второго тайма - "серия пенальти". Даже про дождь, который продолжался, забыли. Видимо, арбитр Сергей Бойко осознал, что без сторонней помощи сегодня голов ждать не придётся, поэтому назначил сразу четыре 11-метровых и ещё один отменил. Реализовать получилось три: Цыганкову, Арни и де Пене, а Богданов проиграл дуэль Бущану.

Ещё одна попытка Бойко назначить пенальти провалилась: рефери купился на падение Вербича, но после просмотра повтора в течение шести минут его видеоассистентом и личного забега к монитору передумал.

Главный момент встречи с игры создали гости ещё при счёте 1:1. Антюх от центрального круга вышел один на один с Бущаном, но мало того, что на свежих ногах не убежал от защитников, так ещё и пробил в голкипера киевлян.

Когда же пенальти реализовал де Пена, в общей победе "Динамо" можно было не сомневаться. Киев выглядел свежее и играл в большинстве. "Колосу" не хватило сил, чтобы ещё хотя бы раз добраться до ворот Бущана.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Корнийко (Миргород)

Динамо - Колос 2:1

Голы: Виктор Цыганков 64 (пен.), Карлос Де Пена 87 (пен.) - Арни Вильхамссон 69 (пен.)

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Мохаммед Кадири 76), Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 46), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Миккель Дуэлунн 57), Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 90), Артем Шабанов, Назарий Русин (Карлос Де Пена 57), Томаш Кендзёра

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Олег Кожушко 73), Евгений Морозко (Вадим Парамонов 83), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Денис Костышин (Арни Вильхамссон 62), Владислав Емец, Олег Ильин (Денис Антюх 83), Евгений Ефремов, Андрей Богданов

Предупреждения: Георгий Цитаишвили 20, Денис Попов 52 - Вадим Милько 40, Кирилл Петров 49, Владислав Емец 61, Кирилл Петров 63, Евгений Ефремов 86, Руслан Костышин (тренер - после свистка)

Удаление: Кирилл Петров 63 (вторая жёлтая)

Нереализованный пенальти: Андрей Богданов 53 (вратарь)