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Больше пенальти, чем голов. Динамо - Колос 2:1

Премьер-лига
(5 голосов)

Команды забивали только с 11-метровых

Больше пенальти, чем голов. Динамо - Колос 2:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Алексей Михайличенко прогнозируемо вернул в основной состав Миколенко, Кендзёру, Буяльского, Русина, Вербича и менее прогнозируемо Цитаишвили - эти футболисты не выходили в старте в кубковом поединке против "Миная". У Руслана Костышина ротация была значительно меньше: Денис Костышин заменил в середине поля Смирного, а Ильин - Вильхамсона на фланге полузащиты.

Контекст первого тайма - поединок проходил под очень серьёзным дождём. На скорости игры это вроде бы не сказывалось, но добавляло в действия соперников осторожности: чувствовалась боязнь футболистов допустить результативную ошибку.

Впрочем, моменты команды старались создавать довольно регулярно. Проблема лишь в том, что ни хозяевам, ни гостям не хватало завершающего удара.

"Колос" в первую треть тайма даже центр поля не переходил. Атаковало только "Динамо": прошло несколько неплохих передач на Вербича в центр штрафной, которые словенец не замкнул.

Затем настал черёд гостей что-то показать у ворот "Динамо". Получилось довольно неплохо: Гавриш и Петров выигрывали воздух в штрафной хозяев, а Лысенко и Морозко дважды со средней дистанции отправляли мяч в руки Бущану. Андриевский отвечал своим ударами, несколько раз заставив понервнивать Волынца.

В конце тайма было ещё несколько перспективных атак с обеих сторон, но без завершающего удара: классную подачу Богданова нейтрализовал только Бущан, а прострел Буяльского почти от лицевой никто не замкнул.

Контекст второго тайма - "серия пенальти". Даже про дождь, который продолжался, забыли. Видимо, арбитр Сергей Бойко осознал, что без сторонней помощи сегодня голов ждать не придётся, поэтому назначил сразу четыре 11-метровых и ещё один отменил. Реализовать получилось три: Цыганкову, Арни и де Пене, а Богданов проиграл дуэль Бущану.

Ещё одна попытка Бойко назначить пенальти провалилась: рефери купился на падение Вербича, но после просмотра повтора в течение шести минут его видеоассистентом и личного забега к монитору передумал.

Главный момент встречи с игры создали гости ещё при счёте 1:1. Антюх от центрального круга вышел один на один с Бущаном, но мало того, что на свежих ногах не убежал от защитников, так ещё и пробил в голкипера киевлян.

Когда же пенальти реализовал де Пена, в общей победе "Динамо" можно было не сомневаться. Киев выглядел свежее и играл в большинстве. "Колосу" не хватило сил, чтобы ещё хотя бы раз добраться до ворот Бущана.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Корнийко (Миргород)
Динамо - Колос 2:1
Голы: Виктор Цыганков 64 (пен.), Карлос Де Пена 87 (пен.) - Арни Вильхамссон 69 (пен.)
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Мохаммед Кадири 76), Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 46), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Миккель Дуэлунн 57), Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 90), Артем Шабанов, Назарий Русин (Карлос Де Пена 57), Томаш Кендзёра
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Олег Кожушко 73), Евгений Морозко (Вадим Парамонов 83), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Денис Костышин (Арни Вильхамссон 62), Владислав Емец, Олег Ильин (Денис Антюх 83), Евгений Ефремов, Андрей Богданов
Предупреждения: Георгий Цитаишвили 20, Денис Попов 52 - Вадим Милько 40, Кирилл Петров 49, Владислав Емец 61, Кирилл Петров 63, Евгений Ефремов 86, Руслан Костышин (тренер - после свистка)
Удаление: Кирилл Петров 63 (вторая жёлтая)
Нереализованный пенальти: Андрей Богданов 53 (вратарь)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (174)
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vituynia (Черкассы)
22.06.2020 в 22:18
Вот странные эмоции после просмотра этой игры. Хочется что бы запретили пенальти, ВАР, можно ещё и некоторых судей. А по игре, играли две колхозные команды, но если по отношению к Колосу это святая правда,то вот куда катится Динамо с такой игрой... И дело здесь не в пенальти,формальный повод их назначать в принципе был, у киевлян в последние годы нет той игры,которая позволила бы им играть с позиции силы, а при победе над равной по силе командой, критика от недоброжелателей неизбежна. Только вот критика и поливание грязью, это не одно и то же.
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0
0
Serg02 (Одесса)
22.06.2020 в 22:08
Судя по огромному количеству грязных троллей поступила очередная команда фас. Я болею за Динамо с1971 года. То как они играют сейчас мне не нравиться. Шахтер не люблю. Наверно из-за таких горе болельщиков Шахтера. Но я не позволяю себе оскорблять Шахтер и коверкать его название.
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+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 22:15
подтверждения "команды фас" будут или где? выводы должны на чём-то основываться, а не просто запускаться балабольные фразы в эфир
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+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:18
пдтверждение, то - что ни одно ...... не кричало что пеналь не дали на Цыте вначале!!! А придумали хз что! КК дали всё что было, ДК дали через один .. и еще судья тянет?? Или ни ДеПену ни Цыту никого не толкали не тянули за футболку????? Вербича тоже??
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:16
за ДК норм люди болеют и им больно от игры теперешнего ДК, а за ШД либо упоротые либо проплаченые тут пишут, так как любой нормальный болела хотел бы конкуренции и сильногочемпа а не 10 фармов под свой клуб
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0
-1
kampodua (Київ)
22.06.2020 в 22:06
А потім ми дивуємся, чому ці балерини програють в єврокубках посереднім командам.
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+5
-2
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:18
ШД вчера играл, веткой ошибся )
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0
0
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
22.06.2020 в 22:05
На ВАРе точно сидел Арановский, а не Суркис ? ..................
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+4
-2
sleva8686 (Bila Tserkva)
22.06.2020 в 22:04
Вітаю всіх вболівальників. Матч не дивився, але по "камєнтаріях" відразу можна відділити фанів "Зорі", "Десни", не у і звісно ж ордло. Динамо - лайно, а далі... в міру своєї "асвіти" (образования), це для останніх. Скільки бруду, гів-на, тощо. Подивіться на АПЛ. Як люди вболівають. Добраніч
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+2
-12
Tenma7 (Чернигов)
22.06.2020 в 22:08
Ключевые слова "матч не смотрел", дальше можно не читать...
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+2
0
elektrovenik (Херсон)
22.06.2020 в 22:08
От і погано, що не дивився. Подивися спочатку, а потім пиши коментар! Суддя не може змінювати своє рішення через 2-3 хвилини під час гри. Не може суддя з МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО аспекту ламати гру! Після таких вчинків судді у будь якої команди суперниці просто опускаються руки!!!!
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:13
это ВАР! Монзуль вообще через 10 меняет и что? Кротам нравится, все остальные .... терпят, кротобаза в УАФ рулит!! Сурок ж вам мешал, щас вообще жир пошел ) команд нет, в ЧУ одни кротоподстилки )))
0
-1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
22.06.2020 в 22:03
Я б не говорив, що судді "тягнуть" "Динамо". Я б сказав, що судді "не тягнуть" судити навіть такий "супер динамічний" чемпіонат. Ще й під дощем.
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+1
-1
мы за динамо (киев)
22.06.2020 в 22:13
сьогодні вони судили саме так як від них вимагали перед цим всім кротосуспільством
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0
0
Hanter44 (Baburka)
22.06.2020 в 22:03
А впереди еще разбирательство карманных экспертовСтупора и Шебеки.Интересно,какие они будут находить оправдания для этой парочки?.
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+3
0
dp_dp (Ukraine)
22.06.2020 в 22:02
Последний пенальти в ворота Колоса можно охарактеризовать как "тягнуть за вуха"? Или за любой другой орган? Это не последнее такое решение в пользу ДК в этом чемпионате, так что репку будут дальше тянуть пока не вытянут:) Дотренировались: уже что б на второе место забраться нужны большие и толстые вуха, что ж дальше-то будет?:)
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+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:06
а фол на Цыте о чем можно охарактеризовать??? слабо признать?
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0
-1
dp_dp (Ukraine)
22.06.2020 в 22:08
Есть ссылка на повтор того эпизода?
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:14
какой потор??? ты матч не смотрел а за ЗП пришел тут нагадить?? )) та не палитись вы так ))) методичку не выдали?
0
0
elektrovenik (Херсон)
22.06.2020 в 22:15
Саша ХМ, питання не в тому чи було порушення правил та пенальті чи не було. Якщо суддя виносить рішення, то воно остаточне!!!! Не можна його змінювати ні через 2, ні через 5, ні через 10 хвилин! Як на мене то краще б він одразу ставив би другий пенальті у ворота Колоса, ніж те що він учудив через 5 хвилин посеред гри!!!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 22:11
фк репка!))))))
Ответить
+2
0
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 22:17
Очень точное название!
0
0
leobmw3 (Киев)
22.06.2020 в 22:01
очень жаль что после окончания игры Бойко не подбежал к монитору и для более убедительной победы Динамо дал еще один пенальти в сторону Колоса
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+5
-3
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 22:01
4 пенальти говорят об уровне защитников Динамо и больше ни о чем! Было бы честное судейство поставили бы в разы больше и удаляли этих костоломов почаще.
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+3
-5
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 22:09
Костоломы - это игроки Динамо. Удивляюсь, что только 4 пенальти поставили!
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:15
удачи в ЛЕ кротам, надеюсь долго не будут от судей мучатся ! )))
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0
0
Матч Футболович
22.06.2020 в 22:00
Жаль, но дырявую мертвячину любой ценой засунут на второе, говорил это ещё до начала финальной пульки - будет цирк. При любых раскладах дырявый труп занесут на второе место. Балакин, Бойко - там карманных клоунов навалом. Позорище
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+4
-5
Матч Футболович
22.06.2020 в 21:59
ахахаха))) вот как надо дырявое гавно тянуть)))) пенальти через 5 минут после нарушения - это сильно)))))) это даже эпичнее пенальти и удаления за игру головой в первом круге))) Уроды блд, издевательство над Игрой, над болельщиками, над соперниками дырявых... Ну это бумеранг - дырке уже воздаётся, деградация колоссальная за последние два десятилетия))
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+3
-2
учитель футбола (Львов)
22.06.2020 в 21:57
Игрокам динамо не стыдно после таких матчей?Позор украинского футбола!!!!Судью продажного дисквалифицировать пожизненно!!!!Зачем нам показывают эту клоунаду?Болельщики,что клоуны смотреть ,как динамо в наглую тянут на второе место?
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+6
-3
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Инспектор ( )
22.06.2020 в 22:00
Им не стыдно. Это их сущность
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+4
-2
elektrovenik (Херсон)
22.06.2020 в 22:00
Це продовження "кварталу 95" тільки на футбольному полі))
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+2
-1
elektrovenik (Херсон)
22.06.2020 в 21:55
З МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ точки зору суддя Бойко НЕ МАВ права змінювати рішення через ні через 2, 5,10 чи 30 хв. Інцидент в штрафній був! Рішення судді за допомогою системи ВАР було! Відповідно рішення остаточне! Правильне воно чи не правильне рішення це вже на совісті судді, але рішення яке б воно не було він змінювати через якийсь час під час гри не можна!!!
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.06.2020 в 21:55
Холуї смоктарівські перетворюють усі новини на брудну помийку типа ордло.
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+4
-7
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:59
они на ЗП )) не видно, что с первых секунд как матч закончился пошли волать )) еще думаю аналы1/2/3 их поддержат ))) бурбасятина их воевода направит ))))))))
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+3
-6
Одинзавсех (Харьков)
22.06.2020 в 21:53
Объективно, понимаю, что кроме Динамо, нет другой команды в Украине для борьбы за выход в ЛЧ. Но..., панове, не таким же способом!. Вчера, один идейный написал:""Шахтар тягнуть за вуха", при чем, без всяких аргументов. Хотя, я не уверен, что этот "автор" знает, что значит слово "аргумент". Дайте ответ, за какой орган "тягнуть Динамо?". Факт: в последних 4-х турах ВСЕ соперники Динамо доигрывали в меньшинстве: Я против того, чтобы женские арбитры судили мужской футбол. Но Катерина Монзуль, просто супер арбитр по сравнению с тем, что мы увидели сегодня. Сегодня видео ассистентом арбитра был господин Арановский, интересно из какого он города? В следующем туре на матче Динамо видео ассистентом арбитра нужно назначить Андрея Шандора или Сергея Татуляна (наверное люди со стажем помнят этих кадров), а еще неплохо бы - просто Григория Михайловича Суркиса.
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+16
-2
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:55
ок, в ворота ДК поставили 4 пеналя, за годл в ворота ШД столько не ставят!!! За какой орган ( за мешок баксов рыжего) тянут ШД??? Мало им подстилок арендуполей и иже с ними?? Че в ЛЧ леття как фанера над Парижем?
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+6
-7
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_Hell_Cat_ (Днепр)
22.06.2020 в 21:55
...представляю ,Суркис на пульте ВАР )))
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+3
-1
аалекс ( Крым)
22.06.2020 в 21:59
Такое впечатление, что сегодня он там и был.
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 22:08
DJ SHUBA
+2
0
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Spokoyno (Киев)
22.06.2020 в 21:56
Чотири пенальті у трьох матчах... Дійсно СуВсеКу
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+3
-5
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:57
кому тут объяснять??? Им бы испорожниться ...
+3
-3
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anonimus (Київ)
22.06.2020 в 22:00
Одинзавсех, фактами: 1. На Цитаішвілі був фол, пенальті немає, ЖК є Цитаішвіл. 2. петров коли отримував другу ЖК вже не повинен був на полі перебуват. 3. ЧК (не пом'ятаю хто, двома ногами в центрі поля) була, ти бачив - ні? І я не бачив. А другий пенальті в ворота ДК, такий самий лівий, як і 2-ий пенальті в ворота Колоса, але ви про це не говорите, бо це не вигідно - і саме цим ви дуже схожі на декого.
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+2
-5
elektrovenik (Херсон)
22.06.2020 в 22:04
Я вже тут писав коментар, що питання не у правильності чи не правильності рішення з інциденту в штрафній Колоса, а питання у змінні свого рішення головним суддеюі матчу, коли вже пройшло 2-3 хвилини та Колос профів 2 свої атаки.
+2
0
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 21:53
Если бы не левые пенальти для Динамо и удаления для команд конкурентов, то боролось бы Динамо с Колосом за 5-6 место
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+8
-8
Tenma7 (Чернигов)
22.06.2020 в 21:53
Это какой то позор..... Теперь реально верю, что Зорьку топят....
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+14
-5
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 21:53
Прозрел!
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+8
-3
Tenma7 (Чернигов)
22.06.2020 в 22:00
Ну зарю щипали по чуть чуть, и оно заметно было, но не глобально)Ну а сегодня ж пздц, цирк
+6
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:58
кроты их топят да, давили все года, сейчас вот вылезла Зоря и что? Ложит всех понемногу, а было время когда кротовня их к ногтю! И любили держать таких 5-6 команд в ЧУ и брать первое с отрывом )
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+2
-6
avatar
scorpius (Ck)
22.06.2020 в 21:53
Бойко - Киевская обл., ВАРановский - Киев на матче киевской команды. Может я что-то пропустил, а так можно?
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+11
-1
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:54
а вечку почитай, тут кротобаза вся с Киевской области )) а так можно? )))
Ответить
+4
-9
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scorpius (Ck)
22.06.2020 в 21:55
Не съезжай на кротобазу, стрелочник)))
+6
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.06.2020 в 22:01
Колос с Киевской области если что)))
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+1
-1
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scorpius (Ck)
22.06.2020 в 22:03
Миль-пардон, тогда это в корне всё меняет)))
+2
0
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
22.06.2020 в 21:51
Та отдайте уже им второе место и заканчивайте этот позорный цирк !!! Это же какой-то позор .......
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+12
-5
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anonimus (Київ)
22.06.2020 в 22:03
перше місце віддали, один цирк вже поїхав
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0
-3
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
22.06.2020 в 21:51
У ворота Динамо за три матчі 4 пенальті. Все одно "суркісвсекупіл".
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+6
-8
аалекс ( Крым)
22.06.2020 в 21:56
Когда игры нет, то команда много нарушает.
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+3
-2
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Spokoyno (Киев)
22.06.2020 в 21:50
Для Динамо дві біди 1) Настрій на гру "Колос всім програє, то нехай злива змиє чого нам багато старатися." Це що установка така чи гравці самі вирішують коли бігти, а коли ні? 2) Арбітр своїм обласним "допомагав" за одні і ті ж дії, то свистів то мовчав. Русіна штовхають мовчок, Назарій трохи підштовхує штрафний. P.S. Ну і маючи перевагу лише в один забитий м'яч так давати грати супернику, що має на гравця менше то взагалі не у які ворота не лізе. Забили один і забили на гру .... відбиваємось гарна тактика.
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+2
-3
batkomaxno555 (Никополь)
22.06.2020 в 21:50
все пенальти по делу. просто динаму больше повезло бущан взял один!
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+4
-5
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:52
вообщето был лишь один пеналь на Цыте, остальные явно натянуты на 50% ...
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+3
-5
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:53
это стиль ШД типа вбежал ударился о соперника упал - пеналь, в ЧУ им таких в каждой ставят, их отмазка - наши бразилошахтёры техничны их просто так не остановить, но на деле они просто ударились в корпус соперника и упали, кротобазе этого выше крыши ..
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+4
-7
Одинзавсех (Харьков)
22.06.2020 в 22:09
Уважаемый Саша, Вы не знаете истории насчет ударился в корпус, упал, пенальти. Да такое было. Был когда-то в Динамо такой бразильский дохлячок по имени Клебер (грамотные люди, думаю, помнят). матч Динамо - Металлист, счет 0-0. Что остается, Динамо подает угловой, Клебер разгоняется, прыгает на мощного защитника Металла, отлетает в сторону, как горох от стены, но пенальти назначили. Вопрос, кто судья, ответ - Анрей Шандор. Следующий случай - матч Динамо -Шахтер. Клебер повторяет свой трюк - прыгает на Чигринского, отлетает как горох от стены, дальше - Чигринскому красная карточка. Все прикалывались тогда, что Луческо шапку бросил на землю. Итак вопрос: кто тот судья? Ответ: Андрей Шандор, как и вовсех ответственных матчах Динамо. А у вас просто пустословие без аргументов. Судя по стилистике и "глубокомыслию" Ваших комментариев, Вы тоже не очень знаете смысл слова "аргументы".
0
0
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:55
додик, шд ещё 5 лет подряд будет чемпионом с таким Динамо, не переживай
Ответить
+5
-3
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 22:01
переживать мне нечего, уровень ДК я сам вижу, ва переживать бомжам нужно! пол ЧУ купили, на первое выехали а в ЛЧ сос....те!! Вот и обратка!
+1
-3
support (Kyiv)
22.06.2020 в 22:03
У нас плей-офф Еврокубка в августе , можешь с нами наблюдать за «отсосом»
+2
0
mvgenchev1 (Запорожье)
22.06.2020 в 21:49
Как можно вообще болеть за Динамо даже в Европе после таких игр? Вспоминается, компьютерный гол в ворота Металлурга (Запорожье) в 2001 году, который фактически не позволил Шахтеру в том сезоне стать чемпионом Украины. А это ситуация гораздо циничнее и неприятнее той, хотя горнякам очень обидно было упустить в 2001 году титул у самого своего носа. Сейчас все прелести аналогичного судейства испытывается на себе Заря, а также абсолютно все соперники Динамо. Не удивительно, если и Десну в следующем туре засудят.
Ответить
+11
-5
Serg02 (Одесса)
22.06.2020 в 21:53
Хватит врать. Достали уже своим глупым трепом. Не сайт а помойка.
Ответить
+4
-6
batkomaxno555 (Никополь)
22.06.2020 в 21:49
это не динамо а колхоз. пас в никуда. миха полный недоумок. чем хац хуще его? коротше полный хлам. вот это динамо. им хорошо картошку собирать. и чем только сурок гнида хвалиться?
Ответить
+8
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:49
Короче, Шахтёр-чемпион! А менты даже 2 места не заслуживают. Всем спать!!!
Ответить
+9
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.06.2020 в 21:49
Точно!
Ответить
+6
-3
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:49
похмелись
Ответить
+6
-8
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:51
Не пью среди недели
+4
-2
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:51
это ты так каждый раз с утреннего бодуна говоришь? и дальше опять за станок )
+3
-5
avatar
waleo (Киев)
22.06.2020 в 21:53
крото банда должна сидеть в тюрьме
Ответить
+1
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.06.2020 в 21:48
Интересно,Бойко шубами взял или деньгами?
Ответить
+5
-4
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:49
в рот
Ответить
+3
-2
мы за динамо (киев)
22.06.2020 в 21:47
почитав ті коменти яких вже встигли сюди нахезать місцева босота. звинувачення у суддівстві вкдк це такий же маразм як і саме суддівство. але після кожного матчу до цього ця сама босота вимагала по точно таким же "порушенням" тільки пенальті, правда в ворота тільки вкдк. і ось сьогодні ми побачили у всій красі це свято футбольної справедливості. дотик-- пенальті. ще дотик-- тримай червону і пенальті. футбол був перетворений у навіть слово підібрати не можу в що.( мені і так пропускають через один пост, половину сайт ковтає безслідно) але все до цього йшло впевнено і без варіантів. ось тепер давайте згадаєм відсторонення балакіна та вознесення суддівської терористки монзуль. можливо суддівство балакіна останнє адекватне суддівство при цьому керівництві нашим футболом.
Ответить
+6
-7
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:49
+++
Ответить
+3
-5
Gafan777 (Каменка)
22.06.2020 в 21:50
Ладно судейство, но а игра сама? С шестым местом. И у тебя совести после этого хватает заикаться на второе место. Да 5 ваше место.
Ответить
+6
-3
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:51
а что игра? дождь валил что ппц, по такой погоде ШД вообще не выходит на поле - технарь сопернику и играть е нужно! Мало примеров?????
+3
-4
support (Kyiv)
22.06.2020 в 22:02
Боже, какое ты конченное)))) какие дожди , какие 3-0, лол , матушка нормально бухала пока тебя вынашивала))))
+2
-2
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:53
Хз, может это многоходовочка от уаф, выставить судей с лицензией вар за полнейших д@лб@бов и посадить на лавку штрафников. Затем из за нехватки этих судей надо обучить новых. А это пару миллионов $, судя по прайсу Павелко и ко. Изи профит. Пойду резюме в уаф закину
Ответить
0
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.06.2020 в 21:47
Кому нужен такой футбол? Доколе будет продолжаться это бля@ство и беспредел судей?
Ответить
+8
-1
мы за динамо (киев)
22.06.2020 в 22:06
рівно стільки скільки ти будеш цього тут вимагати
Ответить
0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.06.2020 в 22:11
А що я вимагаю? Де ти в моєму коменті побачив вимагання чогось?)))
0
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
22.06.2020 в 21:45
а все это варево началось с непоставленого на цыте пеналя + ему же еще и горчичник , а потом варево ......VAR испортил футбол .
Ответить
+5
-2
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:48
испортил всем! только вот ШД он выручил в 5 играх! И вопрос под кого ВАР у нас с таким то видео???? Ясно к чему это всю, + быднонаселение которое за ШД, явно топит просто под 0.5 абы опеть, хоть в футболе 0 полный!
Ответить
+3
-5
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
22.06.2020 в 21:51
я о футболе в общем а о том под кого вар так тут и гадать нечего . все видят все знают но только недолугие празднуют чемпионство не игровое а судейское а теперь и ВАРовское ....
+1
-1
Блуждающий Форвард
22.06.2020 в 22:05
Ты само поняло то, что написало, саша ХАМ?!!! Скажи наркотикам - НЕТ!!!
+2
0
Старый Олигарх (Tel Aviv )
22.06.2020 в 21:44
Че вы завились?? Бойко видать зашёл в раздевалку, а там до сих пор шампанским пахнет после Шахтера-Чемпиона вот и результат, да ав представьте как дырка та себя чувствует , они там вообще кучу времени провели!!!
Ответить
+3
-5
alex 66 (Кременчуг)
22.06.2020 в 21:44
Бойко ганьба!!! Как это он на Вербиче не поставил точку, а Пенка подскользнулась и точка-ужас. Так тянуть дырявых. У КК больше желания играть чем у днища хотя и зарплаты поменьше, мажорня просто бесит.
Ответить
+9
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:43
Сашахм и витюня- два дебила-это сила!!!
Ответить
+8
-6
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
22.06.2020 в 21:43
Суддя чудив в обидві сторони, але чомусь тут репетують, що підсуджував Динамо. Нічого ж собі підсуджування - замість пенальті жовта Цитаїшвілі, а з менш явне порушення пенальті у ворота Динамо. Колос звісно молодці, але ще раз наголошую по два пенальті в обидва боки - це не підсуджування.
Ответить
+6
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:44
Ты реально не видел, как грузин нырял на защитника, при этом поджимая ноги?
Ответить
+7
-4
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:46
ты реально не видел на повторетолчек руки??? или то защитник хотел так удержать Цыту на ходу???????
+5
-5
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:45
+++ но тут ж даунбасские биомассы им что-то объяснишь? сразу начинают по фени своей базарить ..
Ответить
+3
-8
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:46
Чмо ты задроченное
+5
-5
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:50
чтд ))
+2
-3
Блуждающий Форвард
22.06.2020 в 21:57
Желчью не захлебнись, жертва внематочной беременности!!! Ты, худоба (животное) способен что-то объяснить?!!!
+2
-1
drkrovley (Кейкос)
22.06.2020 в 22:00
Ху....й выйми из рта Саша чмошник. Вильна людина
+1
-1
Блуждающий Форвард
22.06.2020 в 21:52
Совісті, в тебе "вболівальник" немає, або телевізор за спецзамовленням, або тобі шмарклі заважали дивитись... бойко і динамо, на данний момент, - це ганьба українського футбола!
Ответить
+3
-1
batkomaxno555 (Никополь)
22.06.2020 в 21:43
игру смотрел... что сказать? колос команда грубая и необтесанная. динамо - стадо баранов с тренером недоумком Сурок - тупейшая гнида чтобы так обосрать динамо.
Ответить
+6
-3
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
22.06.2020 в 21:42
сейчас упоротые будут доказывать что никто Динамо не тянет ))) .. самое смешное, что они же потом возмущаются на удасные матчи против Лугано и подобных, не понимая связи первого и со вторым. Дело не в судьях, дело в том, что Динамо окончательно потеряло честь и достоинство, величие этого клуба осталось в прошлом веке. Позорище!
Ответить
+10
-4
vladislav (Харьков)
22.06.2020 в 21:42
Не судейство, а позорище ! После такого судейства и Бойко, и Арановского нужно гнать из футбола сраной метлой, а Бойко вообще пожизненая дисквалификация. Это же надо так опозориться двум арбитрам ФИФА !
Ответить
+15
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 22:00
эдакие фифочки)))
Ответить
0
-1
RIVALS (Борисовка)
22.06.2020 в 21:41
Специально зарегистрировался чтоб комментарий оставить... Стыдно за Динамо.... Хоть и болею за клуб всю сознательную жизнь. Судью спалить на костре !
Ответить
+14
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:42
Не вовремя)))
Ответить
+2
-3
DROP D (Винница)
22.06.2020 в 21:40
я не тренер и возможно много чего не понимаю. НО, как играю в ничейку, ты выпускаешь КАДИРИ, а не усиливаешь атаку. Как так Льосик тренирует, что дойдя до ворот соперника, обыграв всю защиту, игрок не делает удар, он навешивает. Уберите его пожалуйста с команды, и всю его шоблу, которая не знает что делать с мячем на поле.
Ответить
+4
-1
avatar
scorpius (Ck)
22.06.2020 в 21:40
Интересно, чем перед футбольными богами провинилась 2 лига, если все туда отправляют судить это чудище Бойко. Сжальтесь!!
Ответить
+9
-2
Hanter44 (Baburka)
22.06.2020 в 21:46
Ну Бойко и раньше отличался судейством пр принципу:-ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ.Ну а Арановский и вовсе застолбил ВАР
Ответить
+4
-2
elektrovenik (Херсон)
22.06.2020 в 21:39
За таке суддівство треба забирати ліцензію у Бойко. Рішення про пенальті повинно виноситися після інциденту. Якщо рішення судді після інциденту було одним, то він НЕ МАЄ права його змінювати через 2, 5, 10, 30 хв. Якщо чесно, то краще би я витратив час на перегляд матчу Вільяреал - Севілья, ніж на "бенефіс" Бойка/Арановського.
Ответить
+9
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.06.2020 в 21:39
Днонамо и Бойко пробили очередное дно! Колос искренне жаль...
Ответить
+9
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 21:58
дупамо
Ответить
0
-1
octavi4 (Warszawa)
22.06.2020 в 21:39
Шубы новые завезли судя по всему...
Ответить
+14
-2
Slawek1711 (Gdańsk)
22.06.2020 в 21:40
Да тут не шубы завезли,а новую игрушку для дибилов- VAR.
Ответить
+8
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
22.06.2020 в 21:38
Какой стыд, мне противно стало смотреть УПЛ, столько ошибок и бреда я никогда не видел
Ответить
+10
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.06.2020 в 21:37
Оголошую перекличку ахметівських дурдомівських тридварасів.
Ответить
+1
-15
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
22.06.2020 в 21:39
Ты первый на этой перекличке, параноидальный шизофреник
Ответить
+12
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.06.2020 в 21:36
Эй,болелы Динамо,вам приятно так "обыгрывать" Колос? Это днище!!!!
Ответить
+19
-3
batkomaxno555 (Никополь)
22.06.2020 в 21:43
а я и не играл!
Ответить
0
-4
alex.belogubko (одесса)
22.06.2020 в 21:36
БОЙКО кандидант во 2 лигу --это не судья для УПЛ надо наказывать и штрафовать а ДК позор выиграли за счёт пенальти
Ответить
+11
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:36
дальше пошли аналогичные в сторону ДК пенали ... хотя был в конце удар головой и игрок Колоса рукой вынес - пеналя нет.... не судейство а хаос!
Ответить
+2
-7
Одинзавсех (Харьков)
22.06.2020 в 21:40
СашаХМ- фантазер. Это был вратарь, а вратарям разрешается играть руками.
Ответить
+6
-1
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:42
вратарь в форме полевого? )))) блин вы реально слепые кроты ))) вам абы рыганут ьв сторону ДК без повода )) та чемпионы уже ваши арендуполи и другие подстилки постарались + судьи, че вам так не уймётся то ))
+1
-8
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:36
Это какой-то позоррр!
Ответить
+14
-2
Hanter44 (Baburka)
22.06.2020 в 21:35
Вонючее судейство!
Ответить
+14
-2
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:35
Цитаишвили вынесли - судья молчит, рука Попова прижата - пеналь! Игрока Колоса ели коснулись - пеналь .... жесть
Ответить
+3
-15
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:36
Рука прижата))))) Боже даун, ты точно тот матч смотрел ?
Ответить
+9
-4
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:38
ну кротоам всё что не под них вечно отжато и нерижато )))
+2
-9
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:39
у вас Кучеры и Сыруны вытягивали мяч просто реально рукой как волейбол и вы кричали что чисто )) что тут говорить???
+2
-8
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:39
Да причём тут кроты, если ты даун на белое говоришь чёрное.
+9
-2
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:40
Короче понятно , там великоединамокиев головного мозга. Если 2 фана дк глиномесят - это не геи, а ярые активисты поддерживающие сов, да?
+7
-3
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:43
лечись больное! я тебе сказал, Цитаишвили снесли в штрафной где пеналь? где ЖК?? че ты мелешь?? повтор псмотри с Поповым, там прострел через 3 игрока шел он че с метра руку спецом держал у тела так???
+2
-7
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:49
Ты че с.ка риали такое упоротое животное ? Или у вас там в Хмельницке конвейер по производству д@лб@бов? Я тебе за руку Попова пишу, ты мне про грузина пишешь. Какая разница через скольких игроков мяч прошёл и специально не специально - это точка, даун .
+3
-1
Serg02 (Одесса)
22.06.2020 в 21:36
Прошу прощения. - поставил по ошибке.
Ответить
+4
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
22.06.2020 в 21:38
давай давай .. больше отмазок для этого позора! Когда гордости и достоинства не осталось вообще, остается тупо верить в придуманную реальность!
Ответить
+7
-1
Slawek1711 (Gdańsk)
22.06.2020 в 21:43
Да ладно, первый пенальти чистый,за второй не скажу - отошёл как раз. Но в ворота Колоса оба пенальти левых, да и еще хотели один левый дать.Дальше уже противно было смотреть театр одного актёра
Ответить
+5
-2
Hanter44 (Baburka)
22.06.2020 в 21:55
Простите.Но там было два заряженных актера.
0
-2
leobmw3 (Киев)
22.06.2020 в 21:35
что бы так тянуть Динамо , позор , какая там Лига Чемпионов , игра дворовой команды
Ответить
+12
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 21:34
жаль, что колос простил голубых: незабитый пеналь и нереализованный выход один на один
Ответить
+10
-4
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 21:36
Если бы забили, то Бойко удалил еще игроков Колоса и поставил пенальти
Ответить
+11
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 21:36
за попадание мяча в лицо или спину)))
+10
-2
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 21:34
VAR необходим только той команде у которой есть деньги оплатить пенальти или удаление!
Ответить
+6
-2
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:34
та ясно что ВАР под ШД сделан а тут цирк просто!
Ответить
+4
-7
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.06.2020 в 21:34
в Украине точно)!
Ответить
+2
-2
Gafan777 (Каменка)
22.06.2020 в 21:34
Равная игра равных соперников, просто госпожа фортуна и господин судья сыграл определяющая роль во взятии 3 очков. Не ну да, ДК они больше надо, но на 2 место им ещё рано. Десна кстати поставит их на место в следующем туре
Ответить
+7
-6
аалекс ( Крым)
22.06.2020 в 21:36
Думаешь у Суркиса шубы закончились?
Ответить
+7
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.06.2020 в 21:33
Днонамо,вам не стыдно так "побеждать"??? Вас же в Европе не Бойко продажный судить будет!
Ответить
+14
-3
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.06.2020 в 21:34
Будут их там по другому судить и будут другие результаты
Ответить
+10
-2
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:35
В Европе просто нарвались на викингов. Против них - нет приема, а так Динамо великое !!!! Вперёд бело-голубая машина!!!
Ответить
+1
-9
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
22.06.2020 в 21:33
ФУТБОЛ - УРОВНЯ СЕЛЬСОВЕТА.., а рефери, так вообще ДОЛБО..!
Ответить
+18
0
avatar
anonimus (Київ)
22.06.2020 в 21:33
2-і пенальті і в ворота ДК і Колоса - ліви. На Цитаішвілі був фол - там не ЖК, а пенальті. Петров повинен був покинути поле раніше. + ЧК (фол в центрі поля). Але маємо - те що маємо.
Ответить
+2
-14
_FeS_FCMZ_ (ZP)
22.06.2020 в 21:33
Было, было... Но сегодня уже перебор, такое открытое подсуживание, это уже перебор... Только оно потом боком и выходит для ДК в еврокубках... ПОЛНЕЙШЕЕ ДНО!!!
Ответить
+15
-2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.06.2020 в 21:33
Зачем тот VAR?!Так убивать команду?!А потом не могут обыграть условный Мальме...
Ответить
+12
-2
agnessy (Черноморск)
22.06.2020 в 21:33
Динамо Топ
Ответить
0
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.06.2020 в 21:35
стоп
Ответить
+7
-1
avatar
scorpius (Ck)
22.06.2020 в 21:33
От нечего делать включил второй тайм и мягко говоря охренел от увиденного - такого я и не припомню. Трагикомедия, йопт...
Ответить
+14
-1
support (Kyiv)
22.06.2020 в 21:33
Величайшая игра величайшего бело голубого дк !!!
Ответить
+9
-3
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
22.06.2020 в 21:33
Какой футбол такое и судейство.Полная деградация.
Ответить
+13
-1
alex.belogubko (одесса)
22.06.2020 в 21:32
Бойко кандидат во 2 лигу а ДК позор выиграли за счёт пенальти --в Украине судьи гавно
Ответить
+10
-2
СашаXM (Хмельницкий)
22.06.2020 в 21:37
а то что чемпионство ШД на пеналях тебя не смущает? ))))
Ответить
+3
-9
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.06.2020 в 21:38
Ты дебил?
+9
-3
Зритель (Харьков)
22.06.2020 в 21:32
Цирк
Ответить
+13
-1
мы за динамо (киев)
22.06.2020 в 21:31
безпрецедентний суддівський маразм. такого мені ще не доводилось бачити.
Ответить
+13
0
ascent (Луксор)
22.06.2020 в 21:31
На Вербиче пенальти поставить не получилось, придумал на Де Пене. ПОЗОР!
Ответить
+19
-2
avangardo (Lviv)
22.06.2020 в 21:30
Стид, позор
Ответить
+18
-1
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
22.06.2020 в 21:30
Динамо не зможе - суддя поможе. Де Пена штовхає захисника - пеналь
Ответить
+20
-2
avatar
фанат71 (калуш)
22.06.2020 в 21:30
Що суддівство,що сама гра,більш нагадує обласний рівень))Я такого навіть не пригадую))
Ответить
+13
0
octavi4 (Warszawa)
22.06.2020 в 21:30
Динамо такие молодцы, будущее нашего футбола... Вовсе нет.
Ответить
+7
-2
аалекс ( Крым)
22.06.2020 в 21:30
Я думаю, что после такого судейства, Динамо растеряет большую часть своих почитателей. Из гордости украинского футбола ДК уверенно превращается в его позор. Очень жалко Костышина и его парней, они выглядели очень достойно.
Ответить
+19
-1
drkrovley (Кейкос)
22.06.2020 в 21:32
Это днище уже позор для всей страны
Ответить
+14
-3
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
22.06.2020 в 21:44
100% согласен....такой клуб был когда-то,а сейчас противно...просто противно...
Ответить
+4
0
аалекс ( Крым)
22.06.2020 в 21:30
Бойко пожизненная дисквалификация.
Ответить
+22
0
balamyt (Boston)
22.06.2020 в 21:44
Зачем Вообще играть в футбол .?..Серии пенальти в ворота и Все проблемы решены..Уровень судейства ниже плинтуса..Зачем..ид--м ВАР .. Динамо К за уши тянут в ЛЧ..,но что ему там делать..?
Ответить
+5
-1


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