  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Тете, Буяльский и Ризнык - главные герои минувшего тура в чемпионате Украины

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

Итак, официально стал известен чемпион УПЛ сезона 2019/20, без сюрпризов - "Шахтер" дожал "Александрию". Но продолжается борьба за второе место - в центральном матче тура "Заря" справилась с "Десной", а "Динамо" в цирковом представлении от арбитра по пенальти перестреляло "Колос". Также неожиданную победу добыла "Ворскла" в поединке с "Днепром-1".

ВРАТАРЬ

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Полноправным победителем матча с днепрянами стал голкипер полтавчан, может даже, главным творцом неожиданного успеха. Со сложнейшими ударами от Булецы, Хобленко, Цурикова справился Ризнык, тотальным давлением на свои ворота. А на 61-й минуте Адамюк буквально расстреливал его, но Дмитрий взял и этот безнадежный мяч.

ЗАЩИТА

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2Александр Тымчик ("Заря" Луганск).

Защитник поучаствовал в первом забитом голе луганчан, вообще часто был заметен в штрафной соперника, особенно в первом тайме. Но и в обороне Тымчик отыграл выше всяких похвал, после перерыва у "бело-черных" значительно добавилось работы у своих ворот.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3Евгений Чеберко ("Заря" Луганск).

На одного из героев тура претендует центрбек "бело-черных" Чеберко, у этого игрока уникальное чутье и умение оказываться в эпицентре событий. Большую часть борьбы выиграл Евгений, постоянно находился на виду и значительно превосходил своих оппонентов, порой оказывался на шаг впереди.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4Владимир Чеснаков ("Ворскла" Полтава).

Когда на 7-й минуте встречи арбитр удалил главного тренера полтавчан Юрия Максимова, то именно Чеснаков стал и капитаном, и лидером, и главным авторитетом для партнеров на поле. Впрочем, партнеры и ранее прислушивались и доверяли Владимиру. В матче с днепрянами Чеснакову пришлось максимально собраться и сделать еще больше, чем он способен, больше, чем требовалось. Энергия капитана передалась партнерам и "Ворскла" обыграла явного фаворита встречи, лидера подгруппы.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5Богдан Михайличенко ("Заря" Луганск).

Второй гол луганчан значительно помог им обыграть "Десну", внушил дополнительную уверенность и спокойствие. С такой же уверенностью и спокойствием Михайличенко забил свой третий гол в этом чемпионате. Интересно, что каждый раз голы Богдана становились решающими и победными, в двух предыдущих встречах "Заря" после точных ударов Михайличенко обыграла "Динамо" и "Шахтер".

ПОЛУЗАЩИТА

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 6Дмитрий Мишнев (ФК "Мариуполь").

Один из лидеров азовчан не смог отличиться в избиении "Львова", не забил, но принял непосредственное участие в самой уверенной победы "Мариуполя" в этом году (не столько по счету, сколько по игре). В середине поля у Мишнева получалось отбирать мяч и быстро начинать атаки, а в моменте со вторым забитым мячом Дмитрий отдал голевую передачу.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 7Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

Под проливным дождем на НСК "Олимпийский", благодаря арбитру и его удивительно дотошному судейству, настощего футбола оказалось немного. Но Буяльский был настроен на игру, показал нацеленность на ворота соперника, отдавал пасы пяткой, шел в обыгрыш, красиво пробивал по воротам, став светлым пятном на черном фоне испорченного арбитром матча.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 8Тете ("Шахтер" Донецк).

Сразу после второго пропущенного мяча Тете вышел на поле, спас "Шахтер" и заказанный заранее банкет, а заодно не дал скиснуть шампанскому. "Горняки" отпраздновали очередной чемпионский титул благодаря двум мячам бразильца, плюс великолепная игра его, которая стала украшением этого чемпионского матча.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 9Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Без капитана дончан для теперь уже 13-ти кратного чемпиона Украины все могло пойти по самому непредсказуемому сценарию. Тем не менее, Тайсон оставался с командой до самого конца, совершал реактивные прорывы и гнал за собой партнеров. На свой счет бразилец записал реализованный пенальти, четвертый в этом сезоне. Всего у Тайсона в Премьер-лиге 2019/20 уже десять голов.

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 10Руслан Степанюк ("Ворскла" Полтава).

Столько моментов не реализовал Руслан в прошлых турах, словно заколдованный мяч не шел в ворота после его ударов, но заклятье пало в 27-м туре. Пятиматчевая "сухая" серия Степанюка завершена эффектным дублем. "Днепр-1" оказался не готов к такой резвости Руслана, сначала не удержал его на добивании, а затем предоставил пространство после отменного паса Кане.

НАПАДЕНИЕ

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 11Руслан Фомин (ФК "Мариуполь").

В УПЛ в 2020-м году Фомин еще не забивал, более того - десять месяцев без голов в чемпионате у Руслана, и тут сразу два мяча. Несомненно, Фомин стал героем встречи с львовянами. Хотя мог и должен был стать абсолютным героем тура. Дубль это хорошо, но хет-трик, а может даже покер – лучше. В дебюте встречи Фомин отметился точными ударами, помог сломить сопротивление гостей, а затем снова сказалась старая болезнь форварда – нереализация моментов.

ТРЕНЕР

Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 12Луиш Каштру ("Шахтер" Донецк).

Знаменательный день для португальца, который он запомнит навсегда, александрийцы едва не испортили праздник, но Каштру все исправил и даже сделал чемпионскую победу более красивой. В первом тайме "Шахтер" должен был обеспечить себе солидное преимущество, однако команда Шарана проявила характер, отыгралась и вышла вперед, тогда наставник "горняков" рискнул, пошел ва-банк, вместо игроков защитной линии выпустил атакующих. И не прогадал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Руслан Фомин Дмитрий Мишнев Виталий Буяльский символическая сборная тура Руслан Степанюк Александр Тымчик Евгений Чеберко Тете Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergiy_ya (Умань)
22.06.2020 в 23:19
Каштру тренером тижня перебор. Тут би тренера Зорі поставити за обіграш Десни з проблемами у своєму ж клубі. Скрипник заслужив. Якщо від Олександрії два, то в Європі скільки від умовної Аталанти? Про Айнтрахт мовчу. Камбеки тільки з Загребом виходять.
Ответить
0
-1
Maradona_86
22.06.2020 в 23:24
Каштру две результативные замены во время тайма сделал, плюс выиграл первый трофей в карьере. Вот выиграет Скрипник что-то, тогда и будет в сборных))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...