Символическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Итак, официально стал известен чемпион УПЛ сезона 2019/20, без сюрпризов - "Шахтер" дожал "Александрию". Но продолжается борьба за второе место - в центральном матче тура "Заря" справилась с "Десной", а "Динамо" в цирковом представлении от арбитра по пенальти перестреляло "Колос". Также неожиданную победу добыла "Ворскла" в поединке с "Днепром-1".

ВРАТАРЬ

Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Полноправным победителем матча с днепрянами стал голкипер полтавчан, может даже, главным творцом неожиданного успеха. Со сложнейшими ударами от Булецы, Хобленко, Цурикова справился Ризнык, тотальным давлением на свои ворота. А на 61-й минуте Адамюк буквально расстреливал его, но Дмитрий взял и этот безнадежный мяч.

ЗАЩИТА

Александр Тымчик ("Заря" Луганск).

Защитник поучаствовал в первом забитом голе луганчан, вообще часто был заметен в штрафной соперника, особенно в первом тайме. Но и в обороне Тымчик отыграл выше всяких похвал, после перерыва у "бело-черных" значительно добавилось работы у своих ворот.

Евгений Чеберко ("Заря" Луганск).

На одного из героев тура претендует центрбек "бело-черных" Чеберко, у этого игрока уникальное чутье и умение оказываться в эпицентре событий. Большую часть борьбы выиграл Евгений, постоянно находился на виду и значительно превосходил своих оппонентов, порой оказывался на шаг впереди.

Владимир Чеснаков ("Ворскла" Полтава).

Когда на 7-й минуте встречи арбитр удалил главного тренера полтавчан Юрия Максимова, то именно Чеснаков стал и капитаном, и лидером, и главным авторитетом для партнеров на поле. Впрочем, партнеры и ранее прислушивались и доверяли Владимиру. В матче с днепрянами Чеснакову пришлось максимально собраться и сделать еще больше, чем он способен, больше, чем требовалось. Энергия капитана передалась партнерам и "Ворскла" обыграла явного фаворита встречи, лидера подгруппы.

Богдан Михайличенко ("Заря" Луганск).

Второй гол луганчан значительно помог им обыграть "Десну", внушил дополнительную уверенность и спокойствие. С такой же уверенностью и спокойствием Михайличенко забил свой третий гол в этом чемпионате. Интересно, что каждый раз голы Богдана становились решающими и победными, в двух предыдущих встречах "Заря" после точных ударов Михайличенко обыграла "Динамо" и "Шахтер".

ПОЛУЗАЩИТА

Дмитрий Мишнев (ФК "Мариуполь").

Один из лидеров азовчан не смог отличиться в избиении "Львова", не забил, но принял непосредственное участие в самой уверенной победы "Мариуполя" в этом году (не столько по счету, сколько по игре). В середине поля у Мишнева получалось отбирать мяч и быстро начинать атаки, а в моменте со вторым забитым мячом Дмитрий отдал голевую передачу.

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

Под проливным дождем на НСК "Олимпийский", благодаря арбитру и его удивительно дотошному судейству, настощего футбола оказалось немного. Но Буяльский был настроен на игру, показал нацеленность на ворота соперника, отдавал пасы пяткой, шел в обыгрыш, красиво пробивал по воротам, став светлым пятном на черном фоне испорченного арбитром матча.

Тете ("Шахтер" Донецк).

Сразу после второго пропущенного мяча Тете вышел на поле, спас "Шахтер" и заказанный заранее банкет, а заодно не дал скиснуть шампанскому. "Горняки" отпраздновали очередной чемпионский титул благодаря двум мячам бразильца, плюс великолепная игра его, которая стала украшением этого чемпионского матча.

Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Без капитана дончан для теперь уже 13-ти кратного чемпиона Украины все могло пойти по самому непредсказуемому сценарию. Тем не менее, Тайсон оставался с командой до самого конца, совершал реактивные прорывы и гнал за собой партнеров. На свой счет бразилец записал реализованный пенальти, четвертый в этом сезоне. Всего у Тайсона в Премьер-лиге 2019/20 уже десять голов.

Руслан Степанюк ("Ворскла" Полтава).

Столько моментов не реализовал Руслан в прошлых турах, словно заколдованный мяч не шел в ворота после его ударов, но заклятье пало в 27-м туре. Пятиматчевая "сухая" серия Степанюка завершена эффектным дублем. "Днепр-1" оказался не готов к такой резвости Руслана, сначала не удержал его на добивании, а затем предоставил пространство после отменного паса Кане.

НАПАДЕНИЕ

Руслан Фомин (ФК "Мариуполь").

В УПЛ в 2020-м году Фомин еще не забивал, более того - десять месяцев без голов в чемпионате у Руслана, и тут сразу два мяча. Несомненно, Фомин стал героем встречи с львовянами. Хотя мог и должен был стать абсолютным героем тура. Дубль это хорошо, но хет-трик, а может даже покер – лучше. В дебюте встречи Фомин отметился точными ударами, помог сломить сопротивление гостей, а затем снова сказалась старая болезнь форварда – нереализация моментов.

ТРЕНЕР

Луиш Каштру ("Шахтер" Донецк).

Знаменательный день для португальца, который он запомнит навсегда, александрийцы едва не испортили праздник, но Каштру все исправил и даже сделал чемпионскую победу более красивой. В первом тайме "Шахтер" должен был обеспечить себе солидное преимущество, однако команда Шарана проявила характер, отыгралась и вышла вперед, тогда наставник "горняков" рискнул, пошел ва-банк, вместо игроков защитной линии выпустил атакующих. И не прогадал.