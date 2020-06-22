Михайличенко: Доволен результатом, но не игрой своей команды

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча с "Колосом" (2:1).

— Единственное, что было положительного в сегодняшнем матче — это результат. По большому счету, нам не удалось сегодня показать ту игру, которую мы хотели показать, на которую мы настраивались. Не удалось во многом из-за того, что мы не играли на тех скоростях, на которых должны были играть. Кроме того, мы допустили громадное количество ошибок. Вся команда. И еще, что немаловажно — мы не смогли настроиться на этот матч в психологическом плане. Думаю, что просто не удалось эмоционально восстановиться после предыдущих матчей, которые забрали у нас много сил.

— Ваша оценка сегодняшнего судейства?

— Судейство я не комментирую. Тем более, сегодня на матче работал ВАР, а с ним спорить не получается ни у кого. Для меня важнее то, что сегодня моей команде не удалось показать ту игру, которую мы планировали. Результатом, конечно, я очень доволен — мы взяли важнейшие три очка. Но могли и проиграть. Лишь громадным усилием воли смогли вырвать победу. Уступили "Колосу" по желанию и эмоциям. У нас тяжелый отрезок, нужно успокоиться и продолжать работать.

— Насколько Каргбо готов начинать матч с первых минут?

— Он пока готовится к этому. Мы прекрасно понимаем, что ему еще не хватает должного уровня командного взаимодействия. А в такой ситуации, выпуская его с первых минут, мы мы рискуем остаться вдесятером, тем более в важнейших матчах. Ему пока не хватает игровой практики и взаимопонимания. В другой ситуации мы бы его сегодня выпустили — для того, чтобы он почувствовал игровую атмосферу. Всё-таки тренировки и матчи — то совершенно разные вещи.

— Насколько процентов сейчас готов Цыганков?

— В процентах оценить его готовность я не берусь Витя уже выходит на поле, он прибавляет в своих кондициях, обостряет. Но какие-то ошибки он пока допускает — ему пока не хватает игровой практики. Наверное, сейчас он не готов играть два тайма. Но будем надеться, что в ближайшее время ситуация изменится. Но форсировать ситуацию мы не хотим, потому что не хотим его потерять снова.

— Складывается впечатление, что "Динамо" сейчас может добывать результат лишь за счет замен. Почему так?

— Замены в любой ситуации играют важную роль. Мы не можем гарантировать, что 11 человек покажут максимум. Замены как раз и созданы для того, чтобы перестроить игру команды, усилить её, и мы всегда пользуемся заменами. Тем более сейчас: после карантина всем командам тяжело играть 11-ю футболистами. Особенно во втором тайме. И уже тем более, если стоит жаркая погода.

— Можно ли говорить, что сейчас Бущан — основной вратарь "Динамо"?

— У нас два прекрасных вратаря — Бущан и Бойко. Мы целенаправленно готовимся к каждому конкретному матчу, и зная качества голкиперов, мы перед самой игрой решаем, кто из них будет играть. Конкуренция должна быть, и вся команда её должна видеть. Это важно для самой атмосферы в команде.