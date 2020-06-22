Костышин: Бойко и Арановский – это катастрофа с этим ВАР. Это шайка-лейка, мафия

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в послематчевом флэш-интервью прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в матче 27-го тура УПЛ.

"Если вы смотрели эпизоды, то это катастрофа, просто катастрофа. Я не знаю, как можно смотреть ВАР и принимать одно решение минут 10, а другое – за секунду. И все смеются с этих решений.

Тут много говорить не надо. Вы спросите у игроков "Динамо". Им жаль, что они выиграли таким образом. Они и так может у нас бы выиграли. Дожали бы, забили гол, но им жаль, что они выиграли вот так. Они не виноваты, что ставят такие пенальти.

Бойко и Арановский – это катастрофа с этим ВАР-ом. Меняются друг с другом… Я не знаю, а президенты платят за это деньги, взносы… А зачем это нужно, если не несет пользы. Зачем платит за ВАР, если такое судейство.

Когда мы готовились к игре, то ее перенесли с воскресенья на понедельник, и нам сказали, что будет ВАР. И мы ради него только и согласились. Если б мы знали, что такой беспредел будет, мы бы не согласились на перенос.

Ну не может футболист, который первый на мяче, тянуть за футболку сзади оппонента. Вербич в первом эпизоде большой молодец, Он дважды говорил судье, что там пенальти не было, а Бойко не захотел его слушать. Вербичу респект, а Бойко – катастрофа. Это шайка-лейка, мафия. Эти 6 судей (которые работают с ВАР, - прим) оккупировали все, один одного меняют.

Не ВАР вредит футболу, а люди, которые принимают решения. Он на черное говорит белое и наоборот. Дело не в ВАР, а в человеке. Не знаю, сколько Бойко может ошибаться. Я не знаю, почему он ошибается постоянно, а ему за это ничего нет. Не знаю, что у них там за отношения с Лучано Лучи", - сказал Костышин.