Второй раз в сезоне результат матча между Колосом и Динамо определяет несправедливый арбитраж. Второй раз фигурирует де Пена

С таким же успехом Руслан Костышин мог бы на матчи против "Динамо" свою команду не выводить – результат, судя по фактам и тенденции, определен заранее, а риск получить повреждения или просто бесполезно потратить силы есть... Шутки шутками, но это уже второй поединок между "Динамо" и "Колосом" в этом сезоне, который завершился судейским скандалом. В первом круге регулярной части чемпионата Андрей Коваленко наломал дров, поспособствовав крупной победе киевлян. Вспомним, в частности, назначение пенальти в ворота "Колоса" за то, что мяч попал Максименко в нос...

После того эпизода распинался Карлос де Пена, делая дураков из тех, кто пытался адекватно оценить ситуацию. Уругваец в соцсетях выставлял фото с разных ракурсов и задавал вопросы типа "все еще считаете, что это не пенальти"? Конечно, пенальти там не было, как и не было его в эпизоде ​​на 86-й минуте отчетного поединка, когда в единоборстве с Ефремовым Карлос рухнул на газон. Игрок "Колоса" дернул де Пену за футболку, но почему-то арбитр Сергей Бойко в видеоповторе пересмотрел только конечную фазу эпизода. На то, что сначала, отталкивая оппонента двумя руками, фолил Карлос де Пена, Сергей Бойко с Евгением Арановским глаза закрыли.

Вообще, судейский эксперт Мирослав Ступар изначально удивлялся такому назначению. И Арановский, и Бойко – киевляне, и назначили их судить киевскую команду. К тому же, Сергей Бойко возглавляет судейский комитет Киевской области, федерацию футбола которой возглавляет господин Засуха – президент "Колоса". Прямой конфликт интересов.

Также эксперт отметил, что в этом матче VAR вредил судейству. Сначала Бойко назначил пенальти за игру рукой Попова в штрафной, потом – за падение Ильина в борьбе с Мыколенко / де Пеной, также справедливо удалил Кирилла Петрова. И ни разу не смотрел видеоповтор. Все прекрасно. А когда подошел к монитору – тут же принял неправильное решение. В первом тайме ​​падение Цитаишвили в штрафной "Колоса", за которое "динамовец" получил предупреждение за симуляцию, больше тянуло на пенальти, чем в эпизоде ​​Евремов - де Пена.

Правда, один вердикт Бойко система VAR все же справедливо скорректировала. Это когда арбитр в поле отменил первоочередное решение назначить пенальти за падение Вербича в борьбе с Гавришем. Однако Сергей Бойко разбирался в этом эпизоде ​​более пяти минут – это отражение всех самых больших страхов, которые связывали с введением видеоповторов в футболе. И оно здесь, у нас, в Украине.

Николай Балакин, Евгений Арановский, Сергей Бойко... Кто следующий исказит результат того или иного матча?