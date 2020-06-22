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Второй раз в сезоне результат матча между Колосом и Динамо определяет несправедливый арбитраж. Второй раз фигурирует де Пена

Премьер-лига
(1 голосов)

Среди арбитров Первой лиги будет пополнение?

Второй раз в сезоне результат матча между Колосом и Динамо определяет несправедливый арбитраж. Второй раз фигурирует де Пена
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С таким же успехом Руслан Костышин мог бы на матчи против "Динамо" свою команду не выводить – результат, судя по фактам и тенденции, определен заранее, а риск получить повреждения или просто бесполезно потратить силы есть... Шутки шутками, но это уже второй поединок между "Динамо" и "Колосом" в этом сезоне, который завершился судейским скандалом. В первом круге регулярной части чемпионата Андрей Коваленко наломал дров, поспособствовав крупной победе киевлян. Вспомним, в частности, назначение пенальти в ворота "Колоса" за то, что мяч попал Максименко в нос...

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После того эпизода распинался Карлос де Пена, делая дураков из тех, кто пытался адекватно оценить ситуацию. Уругваец в соцсетях выставлял фото с разных ракурсов и задавал вопросы типа "все еще считаете, что это не пенальти"? Конечно, пенальти там не было, как и не было его в эпизоде ​​на 86-й минуте отчетного поединка, когда в единоборстве с Ефремовым Карлос рухнул на газон. Игрок "Колоса" дернул де Пену за футболку, но почему-то арбитр Сергей Бойко в видеоповторе пересмотрел только конечную фазу эпизода. На то, что сначала, отталкивая оппонента двумя руками, фолил Карлос де Пена, Сергей Бойко с Евгением Арановским глаза закрыли.

Вообще, судейский эксперт Мирослав Ступар изначально удивлялся такому назначению. И Арановский, и Бойко – киевляне, и назначили их судить киевскую команду. К тому же, Сергей Бойко возглавляет судейский комитет Киевской области, федерацию футбола которой возглавляет господин Засуха – президент "Колоса". Прямой конфликт интересов.

Также эксперт отметил, что в этом матче VAR вредил судейству. Сначала Бойко назначил пенальти за игру рукой Попова в штрафной, потом – за падение Ильина в борьбе с Мыколенко / де Пеной, также справедливо удалил Кирилла Петрова. И ни разу не смотрел видеоповтор. Все прекрасно. А когда подошел к монитору – тут же принял неправильное решение. В первом тайме ​​падение Цитаишвили в штрафной "Колоса", за которое "динамовец" получил предупреждение за симуляцию, больше тянуло на пенальти, чем в эпизоде ​​Евремов - де Пена.

Правда, один вердикт Бойко система VAR все же справедливо скорректировала. Это когда арбитр в поле отменил первоочередное решение назначить пенальти за падение Вербича в борьбе с Гавришем. Однако Сергей Бойко разбирался в этом эпизоде ​​более пяти минут – это отражение всех самых больших страхов, которые связывали с введением видеоповторов в футболе. И оно здесь, у нас, в Украине.

Николай Балакин, Евгений Арановский, Сергей Бойко... Кто следующий исказит результат того или иного матча?

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В статье: Сергей Бойко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Карлос де Пена
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
22.06.2020 в 23:42
Так у центрі поля поштовхалися тому найближчі пару хвилин можна порушувати Правила Хіба не видно як Де Пені ледь футболку не порвали... Ну і головне. Подопічний боса клубу не призначив пенальті на початку матчу, а "нагородив карткою" того хто домалював... Але надогоду плебсу заголовок Динамо знов допомогають! Чим призначивши два пенальті в їх ворота? Тим більш друге більш "лівіше" ніж на Цитаішвілі! Погнали зараз слепиши пригадають ВСЕ починаючи з середини минулого століття!
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Acsakal (Kharkov)
22.06.2020 в 23:54
Я от дивлюся на вас усіх - тролей динамо з інкубатора несенюка - і дивуюся: ви самі не розумієте, наскільки жалюгідно ви виглядаєте у своїх спробах відбілити ДК? Це висмоктування порушення Колоса з дупи - це вирок майбутньому колись великого клуба. Тогорічний проліт Копенгагену та Мальме - це максимум, який світить динамо після таких суддівських перемог.
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zloyded (Киев)
22.06.2020 в 23:21
Спортивная журналистика Украины - дно пробитое до основания! А если еще СМИ и купленное - то всё понятно
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