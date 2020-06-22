Денис Попов: Наша проблема - реализация моментов

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал победный матч 27-го тура УПЛ против "Колоса" (2:1).

- Сложилось впечатление, что соперники за счет скорости создали немало проблем защитникам. Ожидали подобного от "Колоса" и увидели ли то, что было на предматчевом разборе?

- Скорее всего, наверное, мы все же не ожидали, что они включат такой темп, да и мы не сразу вошли в игру. Поэтому у них получалось и моменты создавать, и в некоторых отрезках владеть преимуществом. Нужно в каждом матче сразу входить в игру, а не раскачиваться.

- "Колос" с 60-й минуты играл в меньшинстве. Насколько игра изменилась после этого?

- После удаления нам стало полегче, полностью владели преимуществом. Было много моментов, реализация которых – наша проблема.

- Нечасто так бывает, что в одном матче арбитр ставит четыре пенальти. Как бы оценили сегодняшнее судейство, как вам было играть при таком арбитраже?

- Можно я не буду комментировать судейство? Не хочу этого делать, пусть эксперты этим занимаются.