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Денис Попов: Наша проблема - реализация моментов

Премьер-лига
(1 голосов)

Комментировать судейство в матче с Колосом защитник киевлян отказался

Денис Попов: Наша проблема - реализация моментов
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал победный матч 27-го тура УПЛ против "Колоса" (2:1).

- Сложилось впечатление, что соперники за счет скорости создали немало проблем защитникам. Ожидали подобного от "Колоса" и увидели ли то, что было на предматчевом разборе?

- Скорее всего, наверное, мы все же не ожидали, что они включат такой темп, да и мы не сразу вошли в игру. Поэтому у них получалось и моменты создавать, и в некоторых отрезках владеть преимуществом. Нужно в каждом матче сразу входить в игру, а не раскачиваться.

- "Колос" с 60-й минуты играл в меньшинстве. Насколько игра изменилась после этого?

- После удаления нам стало полегче, полностью владели преимуществом. Было много моментов, реализация которых – наша проблема.

- Нечасто так бывает, что в одном матче арбитр ставит четыре пенальти. Как бы оценили сегодняшнее судейство, как вам было играть при таком арбитраже?

- Можно я не буду комментировать судейство? Не хочу этого делать, пусть эксперты этим занимаются.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
22.06.2020 в 23:50
Бойко понес шубу жене
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таврия19752009 (симферополь)
22.06.2020 в 23:51
Не туда)
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