Богданов: Я не знаю, как это комментировать. То, что было - я шокирован

Хавбек "Колоса" Андрей Богданов прокомментировал матч 27-го утра УПЛ с Динамо (1:2).

"Я не знаю, как это комментировать. Понятно, что результат негативный, я подвел команду, не забил пенальти. То, что было - я шокирован. Такие пенальти, как на Де Пене ставить - я не знаю. Никто его не тянул, он вообще сзади стоял. Просто интересно, что скажут эксперты.

Я не снимаю ответственности с себя, но пенальти...У нас удаления, пенальти - со всеми лидерами так. Может, сейчас на эмоциях говорю. Судья 10 минут смотрит повторы нарушения, а Вербич сам сказал, что не было пенальти. Пусть разбираются компетентные органы.

Мы старались, достойно сыграли. Мы остались в меньшинстве, боролись, бились, а потом какой-то пенальти все перечеркнул", - сказал Богданов.