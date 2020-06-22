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Богданов: Я не знаю, как это комментировать. То, что было - я шокирован

Премьер-лига
(5 голосов)

И снова про судейство

Богданов: Я не знаю, как это комментировать. То, что было - я шокирован
Новина українською

Хавбек "Колоса" Андрей Богданов прокомментировал матч 27-го утра УПЛ с Динамо (1:2).

"Я не знаю, как это комментировать. Понятно, что результат негативный, я подвел команду, не забил пенальти. То, что было - я шокирован. Такие пенальти, как на Де Пене ставить - я не знаю. Никто его не тянул, он вообще сзади стоял. Просто интересно, что скажут эксперты.

Я не снимаю ответственности с себя, но пенальти...У нас удаления, пенальти - со всеми лидерами так. Может, сейчас на эмоциях говорю. Судья 10 минут смотрит повторы нарушения, а Вербич сам сказал, что не было пенальти. Пусть разбираются компетентные органы.

Мы старались, достойно сыграли. Мы остались в меньшинстве, боролись, бились, а потом какой-то пенальти все перечеркнул", - сказал Богданов.

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В статье: Андрей Богданов Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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agnessy (Черноморск)
23.06.2020 в 01:30
Тянули, но не настолько сильно, чтоб завалить, пришлось помочь тянувшему
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миг-25 (киев)
23.06.2020 в 00:22
Что -чурка_выкинули из Динамо -так что надо вонять7
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0
-1
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simargl (Чернигов)
23.06.2020 в 00:06
Что с ударом , бро ??? Динамовское сердце или киевская прописка помешали просто ударить, а не катануть))) ??? Сколько )))???
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