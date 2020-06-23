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Буяльский: Так играть в футбол нельзя. Так как сегодня мы действовали - это не футбол
Хавбек киевлян недоволен игрой своей команды
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский остался недоволен игрой своей команды в победном матче 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1).
"Не хочу комментировать судейство. Есть люди, которые должны этим заниматься.
Ничего не скажу хорошего по нашей игре. Так играть нельзя в футбол. Вы сами все видели. Так как сегодня мы действовали - это не футбол.
Есть результат, но не удовлетворение. Хочется качества игры. Возможно, где-то везение было на нашей стороне. Так нельзя играть", - считает Буяльский.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2020 в 00:44
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Spokoyno (Киев)
23.06.2020 в 00:44
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2020 в 01:04
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agnessy (Черноморск)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
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