Буяльский: Так играть в футбол нельзя. Так как сегодня мы действовали - это не футбол

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский остался недоволен игрой своей команды в победном матче 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1).

"Не хочу комментировать судейство. Есть люди, которые должны этим заниматься.

Ничего не скажу хорошего по нашей игре. Так играть нельзя в футбол. Вы сами все видели. Так как сегодня мы действовали - это не футбол.

Есть результат, но не удовлетворение. Хочется качества игры. Возможно, где-то везение было на нашей стороне. Так нельзя играть", - считает Буяльский.