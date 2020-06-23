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Буяльский: Так играть в футбол нельзя. Так как сегодня мы действовали - это не футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек киевлян недоволен игрой своей команды

Буяльский: Так играть в футбол нельзя. Так как сегодня мы действовали - это не футбол
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский остался недоволен игрой своей команды в победном матче 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1).

"Не хочу комментировать судейство. Есть люди, которые должны этим заниматься.

Ничего не скажу хорошего по нашей игре. Так играть нельзя в футбол. Вы сами все видели. Так как сегодня мы действовали - это не футбол.

Есть результат, но не удовлетворение. Хочется качества игры. Возможно, где-то везение было на нашей стороне. Так нельзя играть", - считает Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2020 в 00:44
#залатаямаладёш
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0
0
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Spokoyno (Киев)
23.06.2020 в 00:44
Коли ж таки за "правильними словами" будуть "гарні дії"? Коли суперника, що значно поступається у класі Ви почнете обігрувати на класі, а не вимучувати перемоги та вболівальників невиразною грою?
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2020 в 01:04
люстрация!!!)))
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0
0
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agnessy (Черноморск)
23.06.2020 в 00:39
Еще один нефутболист
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+2
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
23.06.2020 в 00:38
Виталик, да вы уже какой год говорите, что так играть нельзя, а играете только хуже каждый раз. А потом обижаетесь, что вас болелы поливают неприятной субстанцией. Не играете - мучаетесь.
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+1
0


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