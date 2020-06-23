Александр Филиппов совсем не верил в свои силы, а нападающим стал случайно

Успешный украинский форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов вспомнил свое прошлое, когда перешел из юношеского футбола во взрослый и после того оказался во Второй лиге.

В юношеском футболе Александр играл на позиции опорника. А в 19 лет уехал в киевский "Арсенал" играть за дубль.

На область играешь - захотел пришел на тренировку, захотел - не пришел. Где-то дела, где затусил ...А тут пришел - просмотры своих игр и соперника, все четко должен выполнять, в одинаковых футболочку выходить. И вот ...Саня из Авдеевки приехал! Тренер спрашивает: "Ты хотя бы на какой позиции играешь?". Я так прикинул, думаю: "Ну-ка нападающего скажу!". Так и пошло.

В УПЛ Александр дебютировал в 2012 году в том же "Арсенале", который тренировал Леонид Кучук - в матче с киевским "Динамо".

Леонид Станиславович Кучук всегда в меня верил. Но я, такой босяк, не верил в себя! Он говорил: "Давай, Фил, готовься к играм, ты нужен!". А я думаю: "Да какое там нужен? Мне 19 лет, а у тебя Макс Шацких, Мазилу, Саня Ковпак, Вовчик Гоменюк. И хорошо, иди ты, мне здесь рассказываешь!". Не то что я дурака валял, просто не было у меня стержня.

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После "Арсенала" Александр оказался во Второй лиге - играл за "Никополь" и жил в помещении двухэтажного детского сада.

Одно крыло за детьми и мы на втором этаже. 4-5 комнат было. В месяц нам с командой давали 50 000 грн на команду вместе с питанием и зарплатой. Зарплата - 2500 грн. Сидишь на базе и думаешь: а зачем мне это нужно? Однажды сплюнул, второй сплюнул и ...пошло-поехало. Бутылку кто-то принес. Один не пьет - другой пьет. Сел он - и ты уже пьешь. Не то что я бухал каждый день, это как после игр было. Я никогда особо не употреблял алкоголь, просто именно в то время выпивал после игр, расслаблялся. Но задумался, что надо что-то менять в себе, если хочу, чтобы моей семье было лучше, я должен работать больше, чем раньше!

Так Александр оказался в амбициозном клубе - черниговской "Десне", которая тогда шаг за шагом шла к УПЛ.

Когда за выход была лобовая игра с "Ингульцом", жили мы в Александрии и ехали в Петрово. Там ехать - около получаса. Но наш автобус сломался. Сняли заднюю крышку, вратарь Костя Махновский залез по пояс внутрь и говорит: "Саня, ты только не газуй, ​​чтобы у меня яйца не сгорели!".

Сегодня Александр Филиппов рассуждает о попадании в команду Андрея Шевченко, но смеется, когда его сравнивают с англичанином Джейми Варди.