Ребров: Если ты успешен - тобой интересуются, проиграл несколько матчей - будь готов к другому

Наставник венгерского "Ференцвароша", украинский тренер Сергей Ребров отреагировал на интерес своей кандидатурой со стороны турецкого "Фенербахче".

Конечно, есть мотивация работать дальше с "Ференцварошем". Я не знаю, почему меня все время куда-то сватают. Я же говорю, что только есть какой успех - сразу столько предложений от непонятных журналистов и непонятных изданий, невозможно читать!

Но наша работа связана со всем этим. Если ты успешен - тобой интересуются. Если же проиграл несколько матчей - будь готов к другому повороту событий.

Я занимаюсь своим делом. Если какой-то друг спросит, "что там"?.. Я на самом деле не читаю и не интересуюсь. Не знаю! Я рад заниматься своей работой. Тем более, как и в Украине, у нас 2-3 матча в неделю. Нет времени, чтобы это читать и комментировать слухи.