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Самый страшный сон для игрока Шахтера – версия Валерия Бондаря
О Динамо Киев
Центрбэк "горняков" Валерий Бондарь, который сейчас приходит в себя после тяжелой травмы, подумал о своих худшие футбольные сны.
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Промахнуться с 2 метров? Я защитник, а такое должно сниться, скорее нападающим.
Более всего снится, даже если нет ближайших матчей с "Динамо" Киев - проиграть этой команде. Это, наверное, самый страшный и самый плохой сон.
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Источник:Yellow
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