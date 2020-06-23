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Самый страшный сон для игрока Шахтера – версия Валерия Бондаря

Премьер-лига
(4 голосов)

О Динамо Киев

Самый страшный сон для игрока Шахтера – версия Валерия Бондаря
Новина українською

Центрбэк "горняков" Валерий Бондарь, который сейчас приходит в себя после тяжелой травмы, подумал о своих худшие футбольные сны.

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Промахнуться с 2 метров? Я защитник, а такое должно сниться, скорее нападающим.

Более всего снится, даже если нет ближайших матчей с "Динамо" Киев - проиграть этой команде. Это, наверное, самый страшный и самый плохой сон.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Yellow

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