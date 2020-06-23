Самый страшный сон для игрока Шахтера – версия Валерия Бондаря

Центрбэк "горняков" Валерий Бондарь, который сейчас приходит в себя после тяжелой травмы, подумал о своих худшие футбольные сны.

Промахнуться с 2 метров? Я защитник, а такое должно сниться, скорее нападающим. Более всего снится, даже если нет ближайших матчей с "Динамо" Киев - проиграть этой команде. Это, наверное, самый страшный и самый плохой сон.