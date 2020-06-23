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Алексей Михайличенко: Мы дали повод для сомнений в итоговом результате

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда нуждается в новых лидерах кроме Сидорчука и Цыганкова

Алексей Михайличенко: Мы дали повод для сомнений в итоговом результате
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко в флэш-интервью после матча с "Колосом" на "Олимпийском" (2:1) прокомментировал действия своей команды в игре.

- То, что игра была тяжелой, трудно не согласиться. Также она была и нервной. На мой взгляд, мы сыграли не в тот футбол, которого ждут от нас болельщики. Прежде всего мы сами дали повод сомневаться в итоговом результате, и эту игру мы могли даже проиграть из-за своих грубые ошибjr и потому, что играли не на тех скоростях, на которых должны были действовать.

Но еще раз говорю, наверное, не хватило тех эмоций, чтобы не уступить "Колосу" именно в настроении. Мы знаем, что эта команда с характером, она играет, бьется за результат в каждой игре, независимо от того, на каком месте они находятся. На мой взгляд, в этом плане мы немного уступили.

- В матче с "Колосом" "Динамо" забило 200-й мяч под вашим руководством в чемпионатах Украины. Это приятный факт для вас?

- Безусловно. Но для меня было бы еще приятнее, если бы за этот период было забито 300 мячей. Но что есть, то есть.

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- У команды за 9 дней было 3 игры, сейчас же перед "Десной" будет целых 5 дней на подготовку...

- Я же говорю, что это не случайно. Сейчас футболистам будет гораздо легче восстановиться. А если каждая игра для них, как кубковая, и чувствуется это напряжение, то и сегодня вышел, наверное, вот такой командный срыв. Я не думаю, даже уверен, что недооценки соперника не могло быть - не хватило эмоций показать тот футбол, на который мы способны.

- А погода внесла существенные коррективы?

- Не думаю, что, если была бы жара, было бы легче. И повторюсь, что условия были одинаковы для обеих команд.

- Цыганков вышел на поле и забил. Ощущаются его лидерские качества?

- Цыганков возвращается в свою оптимальную форму. И чем быстрее это произойдет, тем больше пользы он будет приносить "Динамо". Мы надеемся, что в ближайшее время он выйдет на 100% своих возможностей. Не играл Сидорчук, который получил травму, в запасе остался Цыганков ...Невозможно назначить лидера на какую-то конкретную игру. Наверное, игра пошла в таком русле, потому что у нас не нашлось лидера на поле, а от этого тоже многое зависит.

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В статье: Алексей Михайличенко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка) Виктор Цыганков
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Источник:
Динамо

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Комментарии (5)
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mykolazap (Запорожье)
23.06.2020 в 11:33
У ДК не только эмоций не хватило. Пока будут играть недоразумения типа Русина, Андриевского, Шепелева - всегда будет не хватать просто мастерства игроков. Игроки Колоса в основной своей массе бывшие игроки ведущих клубов премьер лиги, опытные, с желанием. Они даже в десятером могли решить матч в свою пользу. А судьи наши не хуже игроков. Формально во всех случаях были нарушения правил в штрафной, они же не виноваты, что ВАР тормозит. В некоторых случаях надо брать ответственность на себя, в этот раз Бойко этого не хватило. В чемпионате например Англии, ни одного пенальти бы не поставили, там своя философия оценки борьбы футболистов и плевали они на рекомендации УЕФА. Зато игры смотреть интересно, не надо 5 минут ждать пока судья решит, что ему делать. С такими игроками ДК будет сложно бороться даже за 2 место, игроки первой шестерки им ничем не уступают. Одного Вербича и частично Цыганкова мало для решения высоких задач. Надо ждать пока Суркису вернут деньги, может тогда что-то решится. Молодые футболисты ДК (хотя какие они уже молодые) пока не дотягивают до уровня решения высоких спортивных задач. Увы.
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anonimus (Київ)
23.06.2020 в 11:25
"ошибjr"
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.06.2020 в 11:22
Який подарунок від Бойка, нешановні довбодятли, якщо він помилявся в обидві сторони?
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anonimus (Київ)
23.06.2020 в 11:34
Балаболить - це все що в них є
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alex.belogubko (одесса)
23.06.2020 в 11:05
спасибо Бойко за такой подарок --во 2 лигу на обучение там его место и на долго чаще надо судей наказывать распустились
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