Всеукраинское объединение тренеров объявило лучшего наставника 27 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 27 тура УПЛ сезона 2019/20 назвала лучшей работу коуча луганской "Зари" Виктора Скрипника. Его подопечные нанесли выездное поражение "Десне" (2:1), благодаря этой победе единолично закрепились на третьей позиции с 3-очковым отставанием от динамовцев.

1. Номинальный результат команды - 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющие)

Такие встречи называют "лобовыми столкновениями" - между соперниками сохранялась равенство по очкам, а в предыдущих двух кругах обменялись победами в один гол. Это свидетельствовало о равенстве сил и бескомпромиссности противостояния, а также о важности матча для выхода на медальные позиции.

2. Трудности в управлении подопечными - 5

(Травмированные / дисквалифицированные, особые обстоятельства)

Накануне противостояния в «Заре» была критическая кадровая ситуация: к дисквалифицированных разрушителя Цвека и защитника Абу Ханны постфактум добавился атакующий полузащитник Леднев, в лазарете остается вратарь Шевченко.

По ходу игры сразу три замены у луганчан были обусловлены травмами игроков. В «Десны» также были свои потери, но, бесспорно, вызовы, которые стоят перед тренерским штабом "Зари", были масштабными.

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3. Мастерство в работе с кадрами - 5

(Игроки, которых используют не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

По сравнению с матчем против "Динамо", следствием которого стали сразу две дисквалификации для луганчан (третья - Леднева - касается матча 25-го тура), "Заря" провела только одну рокировку в стартовом составе.

Вместо Абу Ханны в центре защиты появился Вернидуб. В условиях "короткой скамейки" тренерский штаб максимально использовал имеющийся кадровый потенциал и не растерялся, когда по ходу игры пришлось прибегать к вынужденным замен.

4. Тренерское мастерство - 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

Скрипник применяет модифицированную схему 4-4-2 (сейчас она читается как 4-1-3-2), при этом игра в центре поля держится на «волнорезе», а атакующие, выдвинутые вперед, полузащитники имеют свободу перемещения и постоянно заостряют на границах финальной трети поля. Это достаточно удобно для выездной встречи, поэтому гости сполна воспользовались этим тактическим преимуществом.

5. Накопительный критерий - 3

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

"Заря" в последних турах выступала неровно: делила победы с поражениями, теряла результат по ходу встречи, немного забивала. Хотя стабильности в результатах нет, а, соответственно, нет затяжных успешных серий, надо отдать должное команде за боевитость, волевые качества и умение держаться в сложных кадровых условиях.