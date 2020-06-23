Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Всеукраинское объединение тренеров объявило лучшего наставника 27 тура УПЛ
Со средним баллом 4,6
Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 27 тура УПЛ сезона 2019/20 назвала лучшей работу коуча луганской "Зари" Виктора Скрипника. Его подопечные нанесли выездное поражение "Десне" (2:1), благодаря этой победе единолично закрепились на третьей позиции с 3-очковым отставанием от динамовцев.
1. Номинальный результат команды - 5
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющие)
Такие встречи называют "лобовыми столкновениями" - между соперниками сохранялась равенство по очкам, а в предыдущих двух кругах обменялись победами в один гол. Это свидетельствовало о равенстве сил и бескомпромиссности противостояния, а также о важности матча для выхода на медальные позиции.
2. Трудности в управлении подопечными - 5
(Травмированные / дисквалифицированные, особые обстоятельства)
Накануне противостояния в «Заре» была критическая кадровая ситуация: к дисквалифицированных разрушителя Цвека и защитника Абу Ханны постфактум добавился атакующий полузащитник Леднев, в лазарете остается вратарь Шевченко.
По ходу игры сразу три замены у луганчан были обусловлены травмами игроков. В «Десны» также были свои потери, но, бесспорно, вызовы, которые стоят перед тренерским штабом "Зари", были масштабными.
3. Мастерство в работе с кадрами - 5
(Игроки, которых используют не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)
По сравнению с матчем против "Динамо", следствием которого стали сразу две дисквалификации для луганчан (третья - Леднева - касается матча 25-го тура), "Заря" провела только одну рокировку в стартовом составе.
Вместо Абу Ханны в центре защиты появился Вернидуб. В условиях "короткой скамейки" тренерский штаб максимально использовал имеющийся кадровый потенциал и не растерялся, когда по ходу игры пришлось прибегать к вынужденным замен.
4. Тренерское мастерство - 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)
Скрипник применяет модифицированную схему 4-4-2 (сейчас она читается как 4-1-3-2), при этом игра в центре поля держится на «волнорезе», а атакующие, выдвинутые вперед, полузащитники имеют свободу перемещения и постоянно заостряют на границах финальной трети поля. Это достаточно удобно для выездной встречи, поэтому гости сполна воспользовались этим тактическим преимуществом.
5. Накопительный критерий - 3
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)
"Заря" в последних турах выступала неровно: делила победы с поражениями, теряла результат по ходу встречи, немного забивала. Хотя стабильности в результатах нет, а, соответственно, нет затяжных успешных серий, надо отдать должное команде за боевитость, волевые качества и умение держаться в сложных кадровых условиях.