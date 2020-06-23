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Богдан Михайличенко отказал Шахтеру, но и его трансфер в Андерлехт - под вопросом

Премьер-лига
(2 голосов)

Останется в "Заре"?

Богдан Михайличенко отказал Шахтеру, но и его трансфер в Андерлехт - под вопросом
Новина українською

Одним из ведущих игроков луганской "Зари" Богданом Михайличенко, который играет на левом фланге обороны, интересовался донецкий "Шахтер".

Однако сам Михайличенко, как отмечает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, отказался вести переговоры, потому что не хотел переходить в команду, которая является историческим соперником родного клуба "Динамо" Киев.

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Есть вероятность, что трансфер Михайличенко в "Андерлехт" также может не состояться. Вероятность очень мала, но в Бельгии разгорелся крупный коррупционный скандал. В нем было замешано много агентов.

И любые потенциальные "мутки" с экспортом или импортом футболистов в Бельгию начинают присекатся и относятся к ним очень подозрительно. Несколько бельгийских журналистов начали расследование происходящего между "Зарей" и Михайличенко. И закончиться это может отменой переговоров с "Андерлехтом".

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.06.2020 в 13:13
У Динамо проблема у захисті на 75%, вчора навіть проти Колоса це було добре видно. Окрім зівісно В.Миколенка.
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Neon11 (Ахтырка)
23.06.2020 в 12:47
Він може повернутися в Динамо. Хоч би на правий фланг, де у команди поки що порожнеча в особі Кендзьори.
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Evgenariys (Чернигов)
23.06.2020 в 13:06
надо срочно продавать Миколенко в топ-чемпионат, пока физруки не угробили, а Михайличенко брать на его место, накой его вообще киевляне отпускали
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.06.2020 в 13:12
Що означає терміново продавати? Терміново - це за 5-6 млн., не більше. Суркіс захоче взяти за нього хоча би 12-14 млн. Аби були фізруки, то він би ніколи й не заграв.
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