Богдан Михайличенко отказал Шахтеру, но и его трансфер в Андерлехт - под вопросом

Одним из ведущих игроков луганской "Зари" Богданом Михайличенко, который играет на левом фланге обороны, интересовался донецкий "Шахтер".

Однако сам Михайличенко, как отмечает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, отказался вести переговоры, потому что не хотел переходить в команду, которая является историческим соперником родного клуба "Динамо" Киев.

Есть вероятность, что трансфер Михайличенко в "Андерлехт" также может не состояться. Вероятность очень мала, но в Бельгии разгорелся крупный коррупционный скандал. В нем было замешано много агентов.

И любые потенциальные "мутки" с экспортом или импортом футболистов в Бельгию начинают присекатся и относятся к ним очень подозрительно. Несколько бельгийских журналистов начали расследование происходящего между "Зарей" и Михайличенко. И закончиться это может отменой переговоров с "Андерлехтом".