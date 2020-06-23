Фактор Рафаилова. Стало известно, кто был заинтересован в изменениях контрактов игроков Зари

Зимой в "Заре" изменили контракты ведущих игроков - очень уменьшили клаусулу контрактов с луганским клубом. Это произошло тогда, когда гендиректором в клубе был Сергей Рафаилов, отметил Сергей Болотников, ведущий футбольного шоу ТаТоТаке.

В этом же шоу попытались ответить на вопрос, почему гендиректор клуба пошел на такой шаг.

Возможно Рафаилов и Шаблий [агент нескольких футболистов] сделали это для того, чтобы было легче продать игроков. А когда ты это делаешь - можно наварить деньги на каких-то отступных агентских, "черный нал" получить и так далее. Для клуба эта ситуация абсолютно не выгодна. Геллер не мог знать, когда это происходило. Геллер об этом, по моей информации, узнал чуть позже и это послужило одной из причин, почему его [Рафаилова] уволили.

Однако другой ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский отметил, что причина увольнения Рафаилова заключается не в этом.

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