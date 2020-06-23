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Фактор Рафаилова. Стало известно, кто был заинтересован в изменениях контрактов игроков Зари

Премьер-лига
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Фактор Рафаилова. Стало известно, кто был заинтересован в изменениях контрактов игроков Зари
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Зимой в "Заре" изменили контракты ведущих игроков - очень уменьшили клаусулу контрактов с луганским клубом. Это произошло тогда, когда гендиректором в клубе был Сергей Рафаилов, отметил Сергей Болотников, ведущий футбольного шоу ТаТоТаке.

В этом же шоу попытались ответить на вопрос, почему гендиректор клуба пошел на такой шаг.

Возможно Рафаилов и Шаблий [агент нескольких футболистов] сделали это для того, чтобы было легче продать игроков. А когда ты это делаешь - можно наварить деньги на каких-то отступных агентских, "черный нал" получить и так далее. Для клуба эта ситуация абсолютно не выгодна. Геллер не мог знать, когда это происходило. Геллер об этом, по моей информации, узнал чуть позже и это послужило одной из причин, почему его [Рафаилова] уволили.

Однако другой ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский отметил, что причина увольнения Рафаилова заключается не в этом.

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Всплыло это тогда, когда Рафаилова уже физически не было в клубе, прошли уже и две недели, которые он отработал после написания заявления об отставке 12 марта. Хотя Рафаилов, конечно, подписывал эти приложения. Потому что он единственный человек в клубе, которая кроме Геллера имел право подписи.

Но могла быть другая причина - в клубе проблемы с финансами. Некоторое время не выплачивают денег футболистам и они сами могли пойти на какие-то шаги с жалобами, расторжения контрактов. И чтобы их положение и расторжение контрактов облегчить, были подписаны эти документы. Это единственная ситуация, которая оправдывает этот схематоз.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Вадим Шаблий Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Evgenariys (Чернигов)
23.06.2020 в 13:04
бл*цкие шаблии уже столько футболистов угробили, чем футболеры думают, когда конракты с такой гыдотой заключают вообще?
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