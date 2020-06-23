  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ объявила лучшего игрока 27 тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ объявила лучшего игрока 27 тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Спорил с Резником, Бущаном, Степанюком и Фоминым

УПЛ объявила лучшего игрока 27 тура
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов экспертного совета и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 27-го тура Лиги.

На этот раз в экспертный совет входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Читайте такжеГерой футбольного дня. Тете

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Тете, который забил "золотой" мяч сезона.

Он опередил динамовца Георгия Бущана, полтавчан Руслана Степанюка и Дмитрия Резника, а также мариупольца Руслана Фомина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Фомин Шахтер (Донецк) Руслан Степанюк УПЛ Тете Дмитрий Резник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...