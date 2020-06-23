УПЛ объявила лучшего игрока 27 тура

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов экспертного совета и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 27-го тура Лиги.

На этот раз в экспертный совет входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

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По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Тете, который забил "золотой" мяч сезона.

Он опередил динамовца Георгия Бущана, полтавчан Руслана Степанюка и Дмитрия Резника, а также мариупольца Руслана Фомина.