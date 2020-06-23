Карлос де Пена рассказал о своем разговоре с арбитром во время матча с Колосом

Автор победного мяча "Динамо" в ворота "Колоса" (2:1) Карлос де Пена дал экспресс-комментарий после матча.

- Игра с "Колосом" выдалась очень непростой. Соперник играл хорошо. Матч получился необычным, ведь был назначен 4 (!) пенальти, такое редко случается.

К позитиву можно отнести то, что мы взяли три очка и продолжаем удерживать второе место. Для нас это важно, потому что нам необходимо завершить чемпионат в двойке.

- Справедливо ли был назначен последний пенальти?

- Конечно, там был чистый пенальти. Соперник потянул меня за футболку. Я сказал об этом арбитру. Он сначала не поверил, но благодаря системе VAR убедился, что я был прав. Да, фол не был чересчур грубым, но, согласно правилам, за такое нарушение арбитр обязан назначать 11-метровый.