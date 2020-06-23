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Карлос де Пена рассказал о своем разговоре с арбитром во время матча с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Момент с пенальти

Карлос де Пена рассказал о своем разговоре с арбитром во время матча с Колосом
Новина українською

Автор победного мяча "Динамо" в ворота "Колоса" (2:1) Карлос де Пена дал экспресс-комментарий после матча.

- Игра с "Колосом" выдалась очень непростой. Соперник играл хорошо. Матч получился необычным, ведь был назначен 4 (!) пенальти, такое редко случается.

К позитиву можно отнести то, что мы взяли три очка и продолжаем удерживать второе место. Для нас это важно, потому что нам необходимо завершить чемпионат в двойке.

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- Справедливо ли был назначен последний пенальти?

- Конечно, там был чистый пенальти. Соперник потянул меня за футболку. Я сказал об этом арбитру. Он сначала не поверил, но благодаря системе VAR убедился, что я был прав. Да, фол не был чересчур грубым, но, согласно правилам, за такое нарушение арбитр обязан назначать 11-метровый.

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В статье: Сергей Бойко Динамо (Киев) пенальти Колос (Ковалевка) Карлос де Пена
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Источник:
Динамо

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