Премьер-лига
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Двое игроков Зари переписали контракты с клубом
С нормальной суммой отступных
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что президент "Зари" Евгений Геллер пошел на некоторые шаги, чтобы повлиять на ситуацию со снижением клаусулы в случае продажи ведущих игроков команды.
По словам ведущего, речь идет о Максиме Луневе и Владиславе Кабаеве.
Это игроки Вадима Шаблия. Их контракты были вновь переписаны, у них снова нормальные суммы отступных.
Это говорит либо о том, что либо Геллер реагирует на ситуацию, либо у него и Шаблия состоялся разговор на эту тему.
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Источник:ТаТоТаке
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