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Двое игроков Зари переписали контракты с клубом

Премьер-лига
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С нормальной суммой отступных

Двое игроков Зари переписали контракты с клубом
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что президент "Зари" Евгений Геллер пошел на некоторые шаги, чтобы повлиять на ситуацию со снижением клаусулы в случае продажи ведущих игроков команды.

По словам ведущего, речь идет о Максиме Луневе и Владиславе Кабаеве.

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Это игроки Вадима Шаблия. Их контракты были вновь переписаны, у них снова нормальные суммы отступных.

Это говорит либо о том, что либо Геллер реагирует на ситуацию, либо у него и Шаблия состоялся разговор на эту тему.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Геллер Вадим Шаблий Владислав Кабаев Максим Лунев ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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