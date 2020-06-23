Двое игроков Зари переписали контракты с клубом

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что президент "Зари" Евгений Геллер пошел на некоторые шаги, чтобы повлиять на ситуацию со снижением клаусулы в случае продажи ведущих игроков команды.

По словам ведущего, речь идет о Максиме Луневе и Владиславе Кабаеве.

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