Руководство Александрии задумалось о смене главного тренера - СМИ

После двух разгромных поражений от "Динамо" и "Десны" руководство "Александрии" задумалось о смене главного тренера.

Такая информация, по словам Михаила Спиваковского, ведущего ТаТоТаке, поступила перед матчем 27 тура с донецким "Шахтером", у котором александрийцы уступили 2:3.