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Руководство Александрии задумалось о смене главного тренера - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Накануне матча с "Шахтером"

Руководство Александрии задумалось о смене главного тренера - СМИ
Новина українською

После двух разгромных поражений от "Динамо" и "Десны" руководство "Александрии" задумалось о смене главного тренера.

Такая информация, по словам Михаила Спиваковского, ведущего ТаТоТаке, поступила перед матчем 27 тура с донецким "Шахтером", у котором александрийцы уступили 2:3.

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Кресло под Владимиром Шараном стало раскачиваться, как лошадка на детской площадке. Есть некоторая неопределенность относительно его будущего среди руководства "Александрии".

Во время игры я думал, сможет ли доказать [свою профпригодность] Шаран? В итоге получилось иначе. Хотя качество игры "Александрии", по моему мнению, настраивает руководство, чтобы подождать хотя бы до завершения чемпионата.

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В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) ФК Александрия ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
23.06.2020 в 14:39
ЛошаТка пишется вроде через Д.
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artas@ (Львів)
23.06.2020 в 14:53
Ви праві, дякую
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avatar
Инспектор ( )
23.06.2020 в 14:26
Отвечу и Alex и другим.О проблеме Шарана я писал уже 2 раза. Ему надо взять пример с команд нижней части таблицы АПЛ. Там команда подвала турнирной таблицы ИГРАЕТ в ФУТБОЛ с лидерами, а не автобус ставит
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+1
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Onside (Чернігів)
23.06.2020 в 14:48
А це проблема нашої тренерської школи вцілому. Консервативність, застарілі підходи, погляди на кшталт "гра забувається, результат залишається" і тд.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
23.06.2020 в 14:21
Приглашать Григорчука
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alex.belogubko (одесса)
23.06.2020 в 14:17
с такими игроками трудно выигравать они все левоногие --Шаран тут не причём
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+1
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