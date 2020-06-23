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Руководство Александрии задумалось о смене главного тренера - СМИ
Накануне матча с "Шахтером"
После двух разгромных поражений от "Динамо" и "Десны" руководство "Александрии" задумалось о смене главного тренера.
Такая информация, по словам Михаила Спиваковского, ведущего ТаТоТаке, поступила перед матчем 27 тура с донецким "Шахтером", у котором александрийцы уступили 2:3.
Кресло под Владимиром Шараном стало раскачиваться, как лошадка на детской площадке. Есть некоторая неопределенность относительно его будущего среди руководства "Александрии".
Во время игры я думал, сможет ли доказать [свою профпригодность] Шаран? В итоге получилось иначе. Хотя качество игры "Александрии", по моему мнению, настраивает руководство, чтобы подождать хотя бы до завершения чемпионата.