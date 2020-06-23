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Новый наставник ФК Львов объявил свое требование к команде

Премьер-лига
(2 голосов)

Хочет атакующего футбола

Новый наставник ФК Львов объявил свое требование к команде
Новина українською

Новый наставник ФК "Львов" Георгий Цецадзе рассказал о своих задачах на посту главного тренера и свое видение игры.

- Вы уже успели познакомиться с командой? Какие у Вас впечатления?

- Нормальные впечатления. Что ожидал, то и есть.

- "Львов" показал не лучшие результаты в последних матчах. Каковы ваши цели в клубе?

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- Будем стараться выходить из сложной ситуации в этом сезоне, в тех матчах, которые остались. Сейчас главное, чтобы эти пять матчей, которые у нас остались - чтобы мы выиграли как можно больше. Если выиграем все пять - это будет супер. Нам надо выиграть как можно больше, чтобы достойно закончить этот чемпионат и потом уже готовиться к следующему.

- В какой вид футбола играет ваша команда?

- Мы будем стараться играть в атакующий футбол. Но это не значит, что у нас будет открыта оборона. В современном футболе баланс - это главное. Будут стратегические моменты, на которые мы ставки будем делать. Наша команда будет играть в зрелищный футбол. А со зрелищным футболом приходит и результат.

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В статье: ФК Львов Георгий Цецадзе
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Источник:
ФК Львів

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.06.2020 в 14:13
проконсультируйся с Ротанем только он играет в атакующий футбол а свой чемодан не разберай на всякий случай
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