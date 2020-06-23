Игра в пенальти и другие приключения топ-шестерки

В целом тур произвел очень противоречивое впечатление. Тут тебе и боевитость "Колоса" с "Александрией", что не может не радовать. И на глазах сдувшаяся "Десна", что неизбежно взбодрило сторонников теории заговора. И воспрявшая через тернии к звездам "Заря" - это однозначно хорошо. И вернувшееся к привычной немощи "Динамо" - кого-то и это порадует…

Ах да, ну и "Шахтер" оформил чемпионство. Поздравлю его болельщиков, но это последнее, что интересовало постоянного и нейтрального зрителя УПЛ. Не из-за особого отношения к "Шахтеру" - из-за приоритета турнирной борьбы. О борьбе же за чемпионство речь не шла уже задолго до финиша третьего круга.

Результаты тура вновь поработали на расслоение команд в таблице. В какой-то мере, исключение составляет победа "Зари". Однако еще позавчера многие считали, что по итогам чемпионата команды финишируют именно в таком порядке, какой мы наблюдаем нынче. И это очень грустно, приходится признать. Впрочем, поглядим – впереди еще цельный круг топ-шестерки.

Шахтер – Александрия 3:2

Динамо – Колос 2:1

Десна – Заря 1:2

Зрелищность. Возможно, удивлю кого-то, но самым смотрибельным для меня стал матч "Динамо" - "Колос". Только второй его тайм содержал количество опасных моментов у ворот (а мерить зрелище следует именно ими), какое в среднем приходится на целую игру. Правда, целую треть от общего числа голевых эпизодов этой встречи составили пенальти. Что есть, то есть.

У "Шахтера" с "Александрией" таких возможностей было меньше, но они были ярче и острее. К тому же, победители реализовали три шанса из четырех, а побежденные – половину. Это и сделало поединок более зрелищным на выходе. По качеству, безусловно, он был выше. А еще он не был разбавлен судейскими ошибками, искусственно обострявшими игру.

В Чернигове увидел типично средний уровень зрелища. Из разряда: смотреть можно, но не более.

Интрига. На мой взгляд, о шансах "Десны" на очки можно было забыть уже в начале второго тайма, когда Михайличенко удвоил счет. После этого большую часть тайма она отыграла вхолостую, а парочка моментов в концовке привела лишь к голу престижа с пенальти под самый занавес.

Тете принес победу "Шахтеру", забив чемпионский гол на 78-й минуте. На этом под событиями матча фактически была подведена черта.

Победный для "Динамо" гол Де Пены, забитый с "точки", случился на 86-й минуте. Дальше деморализованному "Колосу", игравшему в меньшинстве, ловить было нечего, несмотря на неистовство его коуча у кромки поля.

Логика. Исходя из общего соотношения голевых моментов, назову закономерными победы "Динамо" и "Зари". Возможно, в Чернигове логичнее смотрелись бы цифры 0:1.

По этому же критерию, "Александрия" вполне могла бы сыграть вничью с "Шахтером". Но, как было сказано выше, чемпион лучше распорядился своими моментами. То есть, решило мастерство. Нет, я понимаю, что при необходимости команда Каштру могла и прибавить, но здесь мы говорим только о тех шансах, что имели место быть.

Судейство. Оно сказалось на счете матча "Динамо" - "Колос". А на его результате? Давайте без эмоций и предвзятости вспомним все пять эпизодов, вызвавших ажиотаж у почтенной публики. На связи мой "штатный" консультант из неближнего зарубежья.

20-я минута: предупреждение Цитаишвили вместо пенальти. Пенальти нет, но желтая под большим сомнением. Воткнулся в защитника и упал. Движения, чтобы преградить путь, от игрока "Колоса" не было.

64-я минута: 1:0 в пользу "Динамо". Скорее пенальти, вроде тянул за футболку. Но: повторы! (свирепый смайл).

69-я минута: 1:1, гол "Колоса". Я так и не понял, как при живом ВАРе можно назначать такие пенальти. Легкое касание рукой защитника "Динамо", и Ильин валится. Вот здесь уместнее желтая, хотя тоже не обязательно.

81-я минута: отмененный пенальти в пользу "Динамо" (Гавриш – Вербич). Вообще цирк. Скорее нарушение со стороны "Динамо". И главное: повторы!!! (двенадцать свирепых смайлов). Пять минут обсуждают и смотрят в принципе простой момент.

86-я минута: 2:1, победный гол "Динамо". Де Пену потянули легко за футболку, но: он не падает в ту сторону, куда тянут, а после миллисекундной паузы заваливается вбок. Пенальти не было (особенно имея под рукой ВАР). Ну не ставят такие пенальти при счёте 1-1, за 5 минут до конца. И мяч явно пролетел за спину Де Пене, он никак в него сыграть не мог.

Не будучи профессионалом, могу лишь сказать, что, по личным впечатлениям, подписался бы под всем этим. Таким образом, по нашей версии (не претендующей на истину), оправданными были два первых пенальти из четырех. То есть, справедливым итогом матча, без влияния судейских ошибок, стал бы счет 1:0.

Популярную в народе лирику о том, кого и куда тянут, а кого душат, оставляю любителям скандалов. А о том, как и почему у нас судят с ВАРом, предлагаю пообщаться отдельно. Да, и о том, что киевляне судят киевлян, а также их конкурентов, автор уже говорил не раз, и даже, если не ошибаюсь, первым. Поэтому лишний раз упоминать не будет.

А вообще, эта игра не могла не породить у зрителей адекватную реакцию: уж лучше сразу пробили бы серию пенальти!

Везение. Подфартило с первым голом "Заре", уже на 6-й минуте. Пусть он и стал закономерным отражением стартовой активности команды Скрипника, но без "ассиста" Фаворова сопернику вряд ли состоялся бы.

Перед свистком на перерыв повезло уже "Десне", когда Громов пробил в стойку ее ворот. Впрочем, ждать этого определяющего второго гола оставалось еще лишь десять минут…

Аналогичный случай был и в Киеве, где на 56-й минуте, после удара Буяльского, ворота "Колоса" спасла штанга. Но через двенадцать минут Цыганков все-таки откроет счет с пенальти.

Личности. Мой выбор самой яркой фигуры на футбольных полях тура – Тете. Появившийся в игре на последние полчаса (при счете 1:2) и коренным образом, сделав дубль, изменивший результат в пользу "Шахтера". Больше прочих запомнились также Громов и Кочергин из "Зари".

Среди вратарей выделю киевлянина Бущана. Три сэйва: пенальти, штрафной и выход один на один – таким в туре не может похвастаться больше никто из киперов.

Симпатии. Пожалуй, больше всех мне понравился "Колос". Думаю, раньше автора могли заподозрить в некой тенденциозности по отношению к сельским командам. Но, когда хорошо, тогда хорошо. Достойно держались ребята.

Неприятно удивила "Десна". Остается надеяться, что это не станет началом затяжного спада. В последнем круге "ада" нынешнего сезона нам нужна такая команда Рябоконя, которую мы привыкли наблюдать в УПЛ. Правда, говорят, домашние игры для нее – сущий бич. Это настораживает: четыре из пяти оставшихся матчей ей играть в Чернигове.

Таблица. В последний раз поздравим "Шахтер" с очередным чемпионством, чтобы забыть о нем здесь в четвертом круге. В том смысле, что в этой рубрике команда Каштру свою миссию уже выполнила.

Главный же итог тура, с точки зрения интриги – "Заря" отвалилась от "Десны", довольно непринужденно одолев ее в очном поединке. Это оставляет вопросы о конкуренции за "бронзу". Тогда как бледное "Динамо" со взором горящим заронило надежду на то, что не все еще ясно с "серебром". Или "Зарю" таки-доконают кадровые и прочие проблемы?

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 27 23 2 2 69-20 +49 71 2 Динамо 27 17 4 6 56-24 +32 55 3 Заря 27 16 4 7 44-23 +21 52 4 Десна 27 15 4 8 47-22 +25 49 5 ФК Александрия 27 13 4 10 39-28 +1 43 6 Колос 27 8 2 17 28-49 -21 26

Анонсы. В центре внимания – игра "Десны" с "Динамо". Оба не блистали в минувшем туре, обоим победа крайне необходима. А главное, черниговцы в состоянии отобрать очки у извечного фаворита, который в этом сезоне обжигает горшки наравне с простыми смертными.

Изрядно ощипанная, но непобежденная "Заря" попытается проделать тот же трюк с послепразднично сытым "Шахтером".

Не думал, что меня заинтересует вывеска: "Колос" - "Александрия". Но обе команды заставили повернуться к ним лицом в завершившемся туре. Наверное, больше буду сопереживать команде Шарана – чтобы хотя бы ей еще оставалось, за что побороться. Пока надежды на прямой выход в квалификацию Лиги Европы ее не покинули.

А иначе на старте последнего круга сезона спортивный интерес будет иметь значение лишь для половины участников топ-шестерки УПЛ.