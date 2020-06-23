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Богдан Михайличенко: Сейчас доигрываем с Зарей, а дальше увидим, что будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник рассказал об интересе Андерлехта

Богдан Михайличенко: Сейчас доигрываем с Зарей, а дальше увидим, что будет
Новина українською

Недавно стало известно, что защитник "Зари" Богдан Михайличенко может перебраться в "Андерлехт". В интервью ТК Футбол футболист прокомментировал данную информацию.

"Сейчас доигрываем с луганской "Зарей". У нас большие цели, мы будем очки добывать, а дальше увидим, что будет.

Клаусула? Не хочу об этом говорить, пусть руководство про это говорит. Мое дело - выходить на тренировки, тренироваться и полностью отдаваться игре", - сказал Михайличенко.

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В статье: Заря (Луганск) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
23.06.2020 в 16:55
Клаусула не его дело? А кто же контракт переписывал?
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