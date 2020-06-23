Богдан Михайличенко: Сейчас доигрываем с Зарей, а дальше увидим, что будет

Недавно стало известно, что защитник "Зари" Богдан Михайличенко может перебраться в "Андерлехт". В интервью ТК Футбол футболист прокомментировал данную информацию.

"Сейчас доигрываем с луганской "Зарей". У нас большие цели, мы будем очки добывать, а дальше увидим, что будет.

Клаусула? Не хочу об этом говорить, пусть руководство про это говорит. Мое дело - выходить на тренировки, тренироваться и полностью отдаваться игре", - сказал Михайличенко.