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Богдан Михайличенко: Сейчас доигрываем с Зарей, а дальше увидим, что будет
Защитник рассказал об интересе Андерлехта
Недавно стало известно, что защитник "Зари" Богдан Михайличенко может перебраться в "Андерлехт". В интервью ТК Футбол футболист прокомментировал данную информацию.
"Сейчас доигрываем с луганской "Зарей". У нас большие цели, мы будем очки добывать, а дальше увидим, что будет.
Клаусула? Не хочу об этом говорить, пусть руководство про это говорит. Мое дело - выходить на тренировки, тренироваться и полностью отдаваться игре", - сказал Михайличенко.
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Источник:ТК Футбол
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Инспектор ( )
23.06.2020 в 16:55
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