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Контракт Цецадзе с Львовом рассчитан на год с возможностью продления
В клубе рассказали о контракте нового тренера
Генеральный директор "Львова" Андрей Панькив в эфире ТК Футбол рассказал о назначении новым главным тренером команды Георгия Цецадзе.
"Мы за этим грузинским специалистом давно следили. Нам импонирует его работа с молодежью. Он раскрывает таланты, умеет это делать. Надеемся, у нас получится и добьемся поставленных задач.
Год контракта с возможностью продолжить", – сказал Панькив.
Напомним, что на данном посту Цецадзе сменил Егише Меликяна.
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Источник:ТК Футбол
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Инспектор ( )
23.06.2020 в 17:53
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