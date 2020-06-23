Контракт Цецадзе с Львовом рассчитан на год с возможностью продления

Генеральный директор "Львова" Андрей Панькив в эфире ТК Футбол рассказал о назначении новым главным тренером команды Георгия Цецадзе.

"Мы за этим грузинским специалистом давно следили. Нам импонирует его работа с молодежью. Он раскрывает таланты, умеет это делать. Надеемся, у нас получится и добьемся поставленных задач.

Год контракта с возможностью продолжить", – сказал Панькив.

Напомним, что на данном посту Цецадзе сменил Егише Меликяна.