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Контракт Цецадзе с Львовом рассчитан на год с возможностью продления

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе рассказали о контракте нового тренера

Контракт Цецадзе с Львовом рассчитан на год с возможностью продления
Новина українською

Генеральный директор "Львова" Андрей Панькив в эфире ТК Футбол рассказал о назначении новым главным тренером команды Георгия Цецадзе.

"Мы за этим грузинским специалистом давно следили. Нам импонирует его работа с молодежью. Он раскрывает таланты, умеет это делать. Надеемся, у нас получится и добьемся поставленных задач.

Год контракта с возможностью продолжить", – сказал Панькив.

Напомним, что на данном посту Цецадзе сменил Егише Меликяна.

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В статье: ФК Львов Андрей Панькив Георгий Цецадзе
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
23.06.2020 в 17:53
Где сего спеца откопали?
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