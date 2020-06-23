  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Додо: Доволен, что есть интерес ПСЖ и Баварии, но нам с Шахтером еще играть в Лиге Европы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Додо: Доволен, что есть интерес ПСЖ и Баварии, но нам с Шахтером еще играть в Лиге Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец пока что не думает о трансфере

Додо: Доволен, что есть интерес ПСЖ и Баварии, но нам с Шахтером еще играть в Лиге Европы
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны "Баварии" и "ПСЖ".

"Я очень доволен, что такой интерес есть. Позволю своим агентам заниматься этим вопросом. Эти два клуба среди лучших в Европе. Однако, я уважаю "Шахтер".

Я хорошо себя зарекомендовал в клубе. Нам с "Шахтером" еще предстоит сыграть в Лиге Европы, я должен выложиться на полную вместе с командой", - сказал Додо в комментарии Globo Esporte.

Напомним, что в нынешнем сезоне Додо сыграл за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Додо Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
23.06.2020 в 18:17
Быстро уйдет...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...