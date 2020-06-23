Додо: Доволен, что есть интерес ПСЖ и Баварии, но нам с Шахтером еще играть в Лиге Европы

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны "Баварии" и "ПСЖ".

"Я очень доволен, что такой интерес есть. Позволю своим агентам заниматься этим вопросом. Эти два клуба среди лучших в Европе. Однако, я уважаю "Шахтер".

Я хорошо себя зарекомендовал в клубе. Нам с "Шахтером" еще предстоит сыграть в Лиге Европы, я должен выложиться на полную вместе с командой", - сказал Додо в комментарии Globo Esporte.

Напомним, что в нынешнем сезоне Додо сыграл за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.